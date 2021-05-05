طبيب يوضح توقيت إعادة عملية الحقن المجهرى

صرح الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري عمليات الحقن المجهرى والمناظير النسائية وعلاج العقم، أن مرحلة التحفيز قبل عملية الحقن المجهرى تتضمن حقن الأدوية لمدة 8-14 يوماً، لحث المبيضين على إنتاج العديد من البويضات، وقد تستغرق مرحلة التحفيز وقتاً أطول، إذا كانت جريبات المبيض بطيئة النضج.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا يبدو إن أهم مؤشر لنجاح الحقن المجهري هو معدل الإخصاب، الذي تحقق مع إجراء الحقن المجهري، وحالياً يصل معدل الإخصاب إلى 85 بالمائة، قائلا: ننصح بتجنب إجراء دورات للإخصاب في المختبر مرة أخرى لعملية الحقن المجهرى في الأشهر التي تليها، والأفضل هو أخذ إجازة لمدة شهر على الأقل، بعد دورة التلقيح الصناعي، قبل الشروع في دورة جديدة أخرى من عمليات التلقيح الصناعي أو الحقن المجهرى.

وأضاف الدكتور أحمد عاصم الملا بعد أن تستنفذ الطرق الطبيعية للحمل أو يصبح الانتظار طويلا يتم اللجوء إلى تقنيات أخرى من أجل حدوث الحمل، وأولها هو الحقن المجهري، الذي ترتفع نسبة نجاحه ويمكن اتباعه لحدوث الحمل.



وأكد الدكتور أحمد عاصم الملا أن الرجل قبل الحقن المجهري عليه دور كبير لإتمام عملية نجاح الحقن المجهرى فقد لا يتحمل الزوج العبء الأكبر من عملية الحقن المجهري، لكنه يمثل جزءاً مهماً بنفس القدر في هذه العملية لأنه سيعطي أهم عينة من الحيوانات المنوية في حياته.

وأشار الدكتور أحمد عاصم الملا أن المشكلات التى من الممكن أن تتواجد فى الرحم وتتسبب فى فشل عملية التصاق الجنين، تتمثل إما فى وجود حاجز رحمى يؤثر على نسبة نجاح التصاق الجنين، أو نتيجة وجود لحمية فى الرحم، لأن وجود لحمية فى الرحم ستؤثر بالطبيعة على التصاق الجنين.