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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن زايد يصل السعودية وولي العهد في استقباله

بن زايد وبن سلمان
بن زايد وبن سلمان

وصل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث كان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

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أفكار عميقة ورؤى حكيمة.. بن زايد يعلق على تصريحات ولي العهد السعودي

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ناقشا إثيوبيا وإيران.. أول اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي وولي عهد أبوظبي

فيما أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تحدث هاتفيًا مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الاتصال يأتي للتأكيد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات.

وهنأ الرئيس بايدن ولي عهد أبوظبي بالذكرى الخمسين لاستقلال دولة الإمارات، وتناولا جهود التعاون الثنائي بين البلدين في قضايا المناخ والفضاء والدفاع والأمن القومي.

وناقش الزعيمان التحديات الإقليمية والدولية بما فيها أفغانستان وتهديدات إيران النووية والإقليمية.

وأكد بايدن خلال الاتصال على الأهمية الاستراتيجية لعملية تطبيع العلاقات بين اللإمارات وإسرائيل، معربًا عن دعمه الكامل لتقوية وتوسيع تلك الاتفاقات.

واتفق بايدن وبن زايد على أولوية العمل معًا لمعالجة النزاعات في إثيوبيا، بما في ذلك أزمة إقليم تيجراي.

ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي جو بايدن البيت الأبيض

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