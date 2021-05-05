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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بسبب التصدير.. القاهرة للأدوية تربح 103 ملايين جنيه خلال 9 شهور

صدى البلد

كشفت المؤشرات المالية لشركة  القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية احدى شركات وزارة  قطاع الأعمال العام خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2020-2021، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 11.6%.

 

 

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وأضافت الشركة ، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 102.9 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 92.23 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



تابعت: زادت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 805.87 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 773.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



وذكرت شركة القاهرة للأدوية اسباب ارتفاع صافي أرباحها بسبب زيادة مبيعات المستحضرات للسوق المحلي والتصدير.



وكانت الشركة حققت أرباحاً بلغت 67 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 56.77 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
 

القاهرة للأدوية القابضة للادوية القابضة للكيماويات وزارة قطاع الاعمال التصدير

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