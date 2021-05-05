9 ملايين جنيه تراجعا فى خسائر راكتا خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضى

كشفت المؤشرات المالية لشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، التابعة للقابضة الكيماوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري عن تراجع خسائر ها 11 %.

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وقالت الشركة، إنها سجلت صافي خسائر بلغ 74.85 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 84.32 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وأوضحت الشركة ،تراجع إيراداتها خلال التسعة أشهر لتصل إلى 8.9 مليون جنيه، مقابل 21.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.



وأرجعت الشركة خسائرها إلى الانخفاض في حجم المبيعات حيث تزيد تكلفة المبيعات عن أسعار بيعها لزيادة معدلات استهلاك الخامات والطاقة لتقادم خطوط الإنتاج، لذا فقد تم تعليق النشاط الإنتاجي منذ 25 سبتمبر 2019 ولحين الانتهاء من أعمال تطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج والاقتصار على البيع من المخزون.



وكانت الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 46.09 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 50.63 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.