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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

احصل على فرصة للدراسة في إيطاليا ..عبر هذا الرابط

المنحة والبعثات
المنحة والبعثات

تقدم الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشكل دوري منحا للطلاب راغبي الدراسة بالخارج وأعضاء هيئة التدريس بمراحل الماجيستير والدكتوراة. 

وتقدم إدارة البعثات عددا من المنح بإيطاليا لراغبي الدراسة هناك: 

  • أفاد المكتب الثقافى المصرى بروما بأن معهد( GSSI (GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE قد فتح باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرامج الدكتوراه  للعام الأكاديمى 2021/2022.

بينما آخر موعد للتقديم : يوم الاثنين 14 يونيو 2021 فى تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت ايطاليا، وللإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة يرجى التكرم بزيارة الرابط التالى

بينما للرجوع لنص الاعلان المنشور على الرابط التالى

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح .

  • كما أفاد المكتب الثقافى المصرى  بروما  بأن جامعة ترونتو بشمال إيطاليا قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه  للعام الأكاديمى 2021/2022 . وأضافت أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد.

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه. 

  • وأفاد المكتب الثقافى المصرى  بروما  بأن جامعة SCUOlA NORMALE DI PISA ببيزا قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه  للعام الأكاديمى 2021/2022 ومنها عدد 5 منح مخصصة للسادة الدارسين الحاصلين على شهادات جامعية من خارج ايطاليا.

واشارت إلى أنه للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد.

 

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل اية نفقات عن هذه المنح.

الادارة المركزية للبعثات وزارة التعليم العالى البحث العلمي

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