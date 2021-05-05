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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة رمضانية.. ملك قورة تخطف الأنظار بأزياء مبهجة.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة رمضانية  خطفت الانظار.

وظهرت ملك قورة؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية توب ابيض مطرز الذهبى وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة ولفتت الانظار.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة .

يذكر أن أحدث مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.
وشاركت بعد ذلك في العديد من المسلسلات كمسلسل "أريد حلًا" مع الفنانة ميمي جمال وندى بسيوني. وشاركت في العام 2007 في مسلسل "لحظات حرجة" وهو من إخراج شريف عرفة وبطولة الفنانة بشرى وعمرو واكد.
وفي السينما شاركت في فيلم "السبع خطايا" وشاركت في فيلم "آخر ديك في مصر" من بطولة محمد رمضان إنتاج العام 2017.
وفي العام 2017 شاركت في مسلسل "خلصانة بشياكة" وهو من بطولة أحمد مكي، وشاركت في العام 2018 في مسلسل "أمر واقع"  من بطولة كريم فهمي وريم مصطفى.
 

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