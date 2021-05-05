السعودية.. قرار عاجل بشأن صلاة عيد الفطر

كشف مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة بـ السعودية ماجد بن محمد الشراحيلي عن تخصيص 1060 مسجدًا ومصلى بالمحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر بها.

ووجه "الشراحيلي" دعوة للأئمة والخطباء إلى ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، واعتماد ما نص عليه توجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ، والمُبلَغ لخطباء الجوامع والمصليات التي تقام بها صلاة العيد، بأن تكون الصلاة بعد شروق الشمس بربع ساعة.



أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في وقت سابق توجيها بعدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ

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ونص التوجيه وفقا لصحيفة عكاظ، لكافة فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بالتأكيد على منسوبي المساجد بتعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد، وأن يشمل ذلك الإفطار والسحور داخل الجوامع والمساجد، أو في المرافق التابعة لها.

كما نص التوجيه على تعليق الاعتكاف في جميع الجوامع والمساجد، والتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

واختتم التوجيه بالتنويه بأن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع ستتم الإفادة عنه لاحقاً في بيان تصدره الوزارة.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن مواعيد إجازة عيد الفطر في السعودية للقطاعين العام والخاص.



وقالت الوزارة إن بداية الإجازة للقطاع العام يوم الخميس 24 رمضان 1442هـ، حتى نهاية يوم الاثنين 5 شوال 1442 هـ، وفقاً للفقرة (ج) من المادة 127 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية.



وأضافت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاع الخاص بنهاية يوم الثلاثاء 29 رمضان لمدة 4 أيام.

وتابعت: "يجب على صاحب العمل التنفيذ بحكم الفقرة الثانية من المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل".

وكانت مجموعة تداول السعودية، أعلنت أيضاً عن بدء إجازة عيد الفطر بنهاية يوم الاثنين 10 مايو 2021، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الاثنين 17 مايو 2021.



يذكر أن الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، توقع أن يتمم شهر رمضان 30 يوما ليحل عيد الفطر يوم الخميس الموافق 13 مايو.

وأكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أنه يُحظر تعمد مشاركة الغير للبيانات الشخصية في التطبيقات الصادرة عن الجهات الرسمية المخصصة للتعريف بالهوية مثل "توكلنا واعتمرنا".

وحذرت النيابة العامة السعودية من تعمد مشاركة الغير البيانات الشخصية في التطبيقات الصادرة عن الجهات الرسمية المخصصة للتعريف بالهوية، وما تحظى به من خدمات، مثل تطبيقَي "توكلنا واعتمرنا"، والتواطؤ على انتحال صفة الغير في هذا الشأن، بغرض الانتفاع بما تتيحه من خدمات. ويعد ذلك موجباً للمُساءلة الجزائية.

وقالت النيابة العامة السعودية عبر حسابها في تويتر إن "انتحال شخصية وهوية الغير عبر التطبيقات الرسمية، الصادرة عن الجهات المختصة، كتطبيقَي "توكلنا واعتمرنا"، أو استخدام أي من الخدمات المتاحة عبرها باسم الغير، أو من خلال ممارسة أي سلوك مادي ينطوي على مظاهر خارجية، توحي بصحة هوية وشخصية حائز التطبيق ومستخدم خدماته خلافًا للحقيقة".

وأكدت في بيان أن "مرتكب ذلك يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية. ويشمل ذلك كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب الجريمة".

يشار إلى أن عدد مستخدمي تطبيق توكلنا حقق رقما قياسيا جديدا حيث تخطى حاجز الـ 20 مليون مستخدم، مسجلا نموا في عدد المستخدمين الجدد خلال الشهرين الماضيين تجاوز الـ 3 ملايين مستخدم.