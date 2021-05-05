متحدث الوزراء: قرار غلق الشواطئ لا يشمل هذه الفئة .. فيديو

قرارات الحكومة اليوم

قال المستشار نادر سعد المتحدث، باسم مجلس الوزراء، إن قرار غلق الشواطئ سيكون على الشواطئ العامة وليست الخاصة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن الشواطئ التى تكون داخل الفنادق يكون لها إجراءات و يكون هناك عدد مسموح بالتواجد.



ولفت أن الشواطئ العامة يكون بها أعداد كبيرة وهذا أمر يتسبب فى مشكلات و زحام وأشار إلى أنه يطالب المواطنين بالالتزام بقرارات الحكومة منعًا للتعرض للمخالفات، وحذر من التهاون فى الفترة المقبلة.



وأوضح أنه سيتم منع أتوبيسات الرحلات من التنقل أيضًا خلال عيد الفطر.

