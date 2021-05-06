عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كل ما تريد معرفته عن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بشأن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب.

طريقة عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل

وفقا لـ الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والثانوي العام :

  • تعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي
  • تتولى المدرسة إعداد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تحت إشراف الإدارة التعليمية
  • سيتم الاكتفاء بالامتحان التحريري لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثاني الثانوي.
txt

التعليم تحسم موقف امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بـ الثانوية العامة

txt

توضيح عاجل من التعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2021

طريقة عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة

ستُعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل أسوة بالعام الماضي.
 

موقف الطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل بصفوف النقل والثانوية العامة أبريل 

  • من أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية
  • يكون الامتحان التكميلي بواقع ١٥ سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة
  • يعقد هذا الامتحان التكميلي بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.

الطلاب الملزمين بدخول امتحان الدور الثاني هذا العام

  • في حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس.

نظام عقد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية


تقوم المدرسة بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمية عدا طلاب grade 9 (شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي) ، حيث سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية وإجابتها من المنزل.

جدول امتحانات الاعدادية 2021


تتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من شهر يونيو واعتماد النتائج من السيد المحافظ.


ويتولى السادة مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم الثانوية العامة امتحانات الاعدادية امتحانات

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يرفع راية التحدي قبل مواجهة بشكتاش

الأوقاف تفتح باب التقديم للحصول على تصريح واعظة

وزير المالية لـ رئيس البنك الأفريقي : ندعم جهودكم لمساندة الاقتصادات الأفريقية فى ظل «الجائحة»

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كل ما تريد معرفته عن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 6 -5- 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات جمهورية جديدة .. تعرف عليها

لا حظر حتى الآن..مجلس الوزراء يكشف عن الأماكن المستثناة من قرار الإغلاق

قمة الأزمات.. 8 نجوم مهددون بالغياب عن موقعة الأهلي والزمالك

خسائر فادحة.. ما عقوبة بكين حال سقوط الصاروخ الصيني على منطقة سكنية؟

قرارات نهائية .. وزير التعليم يحسم جدل امتحانات الثانوية العامة بـ 20 تصريح

إعجاز قرآني بالأدلة يحدد موعد ليلة القدر 2021 .. اغتنموها في هذه الليلة

الحكومة تكشف حقيقة إيقاف الدراسة بالمعاهد والجامعات وإلغاء الامتحانات

الوزراء يوافق علي اسقاط الجنسية عن بعض المواطنين .. تعرف على السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمين المجلس الأعلى للآثار يتفقد مشروع نقل مركب خوفو الأولى.. صور

أعراض جديدة لـ فيروس كورونا تصيب المخ

قتلوا زعيمتهم وحنطوها في شجرة الكريسماس.. معتقدات غريبة لطائفة أمريكية|صور

بسبب جدول الضرب .. عروس تترك عريسها ليلة الزفاف| صور

فيديو

فيديو جراف| حرب تلقيح .. بوادر خناقة بين سمية الخشاب وأحمد سعد

جمعوا ملابس الزبائن.. شاهد أغرب سرقة في محل خياطة بالرياض .. فيديو

فيديوجراف.. تطورات جديدة في أزمة سد النهضة الإثيوبي

فيديو جراف.. الذهب لا يصدأ.. شريهان ترفع شعار "مفيش مستحيل"

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أولويات أنديتنا

عبد المعطى أحمد يكتب: المصريون حائرون!

د.فتحي حسين يكتب: ثروة الوطن الحقيقية

د. شيماء علام تكتب: فن المعية

سارة حسني يكتب: يا صاحب العذر..أبشر

دينا شرف الدين تكتب: أين دراما رمضان من سطوة الإعلانات؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

حروب المياه والغاز وكورونا

بهجت العبيدي

في التراث

محمد نوار

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ)!

رشا شكر

جوائز الأوسكار مع آرون سوركن كاتب ومخرج أفلام المحاكمات

ريهام مازن

ماذا تعرف عن شم النسيم؟؟

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: من ماضى القرن الأفريقى

د.سالم الكتبي

الاتفاق النووي: هل يتكرر مشهد 2015؟

د.طارق منصور

شم النسيم: بالمختصر المفيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ