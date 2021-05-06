كل ما تريد معرفته عن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بشأن الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والثانوي العام ولجميع فئات التعليم العام، في إطار الحرص على مصلحة أبنائنا الطلاب.

طريقة عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل

وفقا لـ الضوابط العامة لإنهاء الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والثانوي العام :

تعقد امتحانات جميع المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي وكذا طلاب شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي

تتولى المدرسة إعداد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تحت إشراف الإدارة التعليمية

سيتم الاكتفاء بالامتحان التحريري لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات للصفين الأول والثاني الثانوي.

طريقة عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة

ستُعقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع من المنزل أسوة بالعام الماضي.



موقف الطلاب الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل بصفوف النقل والثانوية العامة أبريل

من أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية

يكون الامتحان التكميلي بواقع ١٥ سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة

يعقد هذا الامتحان التكميلي بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.

الطلاب الملزمين بدخول امتحان الدور الثاني هذا العام

في حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس.

نظام عقد امتحانات مواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية



تقوم المدرسة بإعداد الامتحانات الخاصة بمواد الهوية القومية لطلابها بجميع الصفوف الدراسية تحت إشراف الإدارة التعليمية عدا طلاب grade 9 (شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي) ، حيث سيقومون باستلام امتحانات مواد الهوية القومية بعد الامتحان المحدد بالجدول الخاص بكل مديرية وإجابتها من المنزل.

جدول امتحانات الاعدادية 2021



تتولى المديريات التعليمية إعداد الجداول الخاصة بطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من شهر يونيو واعتماد النتائج من السيد المحافظ.



ويتولى السادة مديرو المدارس اعتماد نتائج جميع الطلاب وإعلان نتائجهم، أما نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تعلن بالمدارس بعد اعتماد الإدارة التعليمية.