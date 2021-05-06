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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم تنظم إفطارًا جماعيًّا لأفراد الخدمات المعاونة

صدى البلد

شارك  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أفراد الخدمات المعاونة وذويهم حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الجامعة  ،  بحضور الدكتور  كمال غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل ، والدكتورة  سناء هارون الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة وذلك  بالمدن الجامعية .

 

أكد الدكتور  أحمد جابر شديد أن حفل الإفطار الجماعي هو تقليد سنوي تنظمة جامعة الفيوم وفق الإجراءات الاحترازية تقديرًا لأفراد الخدمات المعاونة على جهودهم المبذولة لخدمة الجامعة مشيرًا إلى مشاركة أكثر من ١٣٠ عامل وعاملة هذا العام بالإضافة إلى ذويهم.

 

رئيس جامعة الفيوم في عيد العمال: هم الركيزة الأساسية للإنتاج والتعمير

قام  رئيس جامعة الفيوم و الحضور بعمل قرعة علنية لتقديم ٥٦ جائزة قيمة شملت أجهزة كهربائية والكترونية وأجهزة منزلية ومفروشات و ٢ رحلة عمرة لكبار السن مقدمة من أ.د سناء هارون الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة.

 

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جامعة الفيوم تنظم جماعيا لأفراد المعاونة

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