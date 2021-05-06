جامعة الفيوم تنظم إفطارًا جماعيًّا لأفراد الخدمات المعاونة

شارك الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم أفراد الخدمات المعاونة وذويهم حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الجامعة ، بحضور الدكتور كمال غلاب عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل ، والدكتورة سناء هارون الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة وذلك بالمدن الجامعية .

أكد الدكتور أحمد جابر شديد أن حفل الإفطار الجماعي هو تقليد سنوي تنظمة جامعة الفيوم وفق الإجراءات الاحترازية تقديرًا لأفراد الخدمات المعاونة على جهودهم المبذولة لخدمة الجامعة مشيرًا إلى مشاركة أكثر من ١٣٠ عامل وعاملة هذا العام بالإضافة إلى ذويهم.

قام رئيس جامعة الفيوم و الحضور بعمل قرعة علنية لتقديم ٥٦ جائزة قيمة شملت أجهزة كهربائية والكترونية وأجهزة منزلية ومفروشات و ٢ رحلة عمرة لكبار السن مقدمة من أ.د سناء هارون الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة.

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