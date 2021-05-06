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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تتواصل تليفونيا مع أعضاء البعثات والمنح بالخارج

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 قام مكتب رعاية المبعوثين جامعة عين شمس بالتواصل تليفونيا خلال الأسبوع الحالي مع أعضاء البعثات والمنح والمهمات العلمية من أبناء جامعة عين شمس بالخارج للاطمئنان علي تقدمهم في برامجهم الدراسية المختلفة والتعرف علي الأبحاث المختلفة التي يقدموها الأن لخدمة المجتمع الدولي.  

و ذلك بناءا علي توجيهات الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور ايمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث


وأشار  الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان هذه الاتصالات تأتي في إطار حرص جامعة عين شمس على متابعة ابناءها من أعضاء هيئة التدريس المبعوثين بالخارج وايمانا منها بالدور الذي يقومون به في النهوض  بتصنيف الجامعة علي المستوي الدولي لتصبح منافسا قويا في شتي مجالات العلوم، الأداب، والفنون.

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اثناء هذه الاتصالات تناول الدكتور عبدالله سامي المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس الحديث مع أعضاء البعثات والمنح المختلفة للاطمئنان عليهم والتأكد من عدم وجود اي مشاكل لديهم مع تقديم النصح بمتابعة الملحقيات الثقافية لجمهورية مصر العربية بالخارج لتسهيل كافة الأجراءات.

 

نقل الدكتور سامي تهنئة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور ايمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، بشهر رمضان الكريم وعيد القيامة المجيد. خلال الاتصال تناول المشرف العام علي مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة وصف للأدوار المختلفة التي يقوم بها المكتب لرعاية السادة المبعوثين اثناء المراحل المختلفة للابتعاث، بما في ذلك الإعلان عن الندوات والمنح والبعثات المختلفة التي تعلنها الأدارة المركزية للبعثات والمؤسسات والجامعات العالمية .

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قام الدكتور عبدالله سامي بالتعرف علي قصص النجاح التي يقدمها أبناء جامعة عين شمس بالخارج في شتي مجالات التعليم والبحث العلمي.  خلال الاتصال القي الدكتور سامي الضوء علي التطور  الذي تشهده جامعة عين شمس في الأونة الأخيرة في مجال البحث العلمي وكامل التشجيع الذي يقدمه معالي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة للأهتمام بالباحثين والباحثات من أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، بما في ذلك الدعم والتشجيع علي تقديم المشروعات البحثية والنشر الدولي.

 

يقول الدكتور عبدالله سامي – المشرف العام علي مكتب المبعوثين "عندما بدأت في الحديث تليفونيا مع كل مبتعث شعرت بالفخر لأنني اتحدث مع سفير رفيع المستوي للجامعة وللوطن بالخارج، تناولنا سويا مناقشات علمية عن موضوعاتهم البحثية التي تؤكد ان برامج الدراسة بجامعة عين شمس لها صدى دولي مرئي علي كافة المستويات وفي كافة المجالات"

وأضاف "المبعوثين من جامعة عين شمس يقدمون دراسات رائدة في المجالات المختلفة بداية من دراسة اللغات الأجنبية المختلفة، دراسات العلوم الهندسية، دراسات علوم الحاسوب ،  وحتي أمن المعلومات والعلوم المختلفة. قام مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالاتصال بأعضاء بعثات ومهمات علمية في اكثر من دولة مثل: كوريا الجنوبية، اليابان، المانيا، أسبابنا، المجر، إيطاليا، إنجلترا، كندا، والولايات المتحدة الأمريكية.

 

في النهاية، عبر أعضاء البعثات والمنح والمهمات العلمية عن سعادتهم البالغة بالاهتمام الذي توليه الجامعة لهم وتقدموا بخالص الشكر والتقدير للسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بما يقومون به من جهود كبيرة للنهوض بالبحث العلمي، بما في ذلك الاهتمام بهم في الخارج.

 

يقول الدكتور محمود الغزاوي – المدرس المساعد بكلية الطب والمبتعث بجامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة " شيء إيجابي و مشرف الحقيقة ان نستقبل هذا الاتصال التليفوني. سعيد جدا بوجود هذا النوع من الدعم والمتابعة و الاهتمام البالغ من الجامعة، يجعلني فخورا بأني ابن من أبناء هذه الجامعة العريقة"

 

وفي اتصال أخر مع الدكتور مصطفي ربيع عطية إبراهيم المدرس المساعد بكلية الهندسة والمبتعث بجامعة كونكورديا بكندا " انا شاكر جدا علي اهتمام جامعة عين شمس بمبعوثيها بالخارج واكيد اهتمام الجامعة بنا هيفرق معانا جدا في الغربة. بعد هذا الأتصال لم أشعر بالوحدة وانا فعلا الأن مش لوحدي ويا رب نشوف جامعتنا دايما في نجاح وتقدم وشكرا لجامعتنا الأم عين شمس"

 

من جانب أخر تقول الدكتورة سالي محمود حلمي المدرس المساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم – جامعة عين شمس والمبتعثة حاليا الي جامعة ميلانو بأيطاليا  "ألف شكر للجامعة على الاتصال بصراحه... حاجة مشرفة جدا إن يكون هناك إهتمام من الجامعة للتواصل مع أبنائها في الخارج لمتابعة أحوالهم و تقديم المساعدة و التوجيه لهم. ربنا يقويكم و يقدركم تنفذوا أفكاركم المثمرة لجامعة عين شمس و لأبنائها "

 

من روسيا اعرب الدكتور أسامة أشرف يوسف عبدالعزيز المدرس المساعد بكلية التربية جامعة عين شمس والمبتعث الأن الي الجامعة الوطنية للبحوث عن سعادته باتصال مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس قائلا "بجد دي حاجة فعلا تشرف اول مرة بجد احس ان في حد موجود علشان يساعدني في اي مشكلة ممكن تقابلني ، اسعدني جدا اتصال اليوم واسال الله التوفيق لكل من شارك في اتمام هذه الفكرة".

 

في النهاية عبرت الدكتورة حنان هندي المدرس المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس والمبتعثة حاليا الي جامعة إبيرتاي دندي بالمملكة المتحدة "شكرا جزيلا للمكالمة المشجعة. من دواعي سروري ان اكون جزء من مجتمع جامعة عين شمس" .

 

يميز جامعة عين شمس حرصها الشديد علي ابناءها من أعضاء هيئة التدريس وتولي أهمية بالغة لأبناءها المبعوثين للدراسة بالخارج ليأتوا بأفكار تثري ابحاثها العلمية وتضيف المزيد لقلعة مصر المنيرة جامعة عين شمس  وتخلق بيئة التعاون داخل الجامعة علي المستوي المحلي والدولي لتضع نفسها ضمن افضل جامعات العالم.

 

جدير بالذكر أن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس يحقق رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من خبرات المبعوثين على مستوى الجامعة والمجتمع عن طريق المساعدة في دمج الكوادر العائدة  وضمان مشاركتهم الفعالة في تطوير منظومة البحث العلمي.

جامعة عين شمس اعضاء البعثات والمنح والمهمات العلمية الدكتور محمود المتيني اخبار التعليم اعضاء هيئة التدريس المبعوثين بالخارج

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