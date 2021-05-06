رئيس جامعة الإسكندرية يناقش التحول الرقمى مع وفد الأعلى للجامعات

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، يرافقه الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فريق تقييم قدرات جامعة الإسكندرية على التحول لجامعة ذكية من قبل مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، في زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات، والمدير التنفيذي للمعلومات ومدير وحدة ضمان الجودة، ومدير مركز القياس والتقويم، ومدير وحدة إدارة المشروعات، ومدير المكتبة الرقمية، ومديرو وحدات تكنولوجيا المعلومات.

و رحب الدكتور قنصوه خلال اللقاء بأعضاء اللجنة في رحاب جامعة الإسكندرية، مؤكداً على ضرورة التحديث والتغيير لمواكبة التطور السريع عالميا لوضع جامعة الإسكندرية فى مكانتها التي تستحقها على الصعيد الدولي، وفقًا لمتطلبات عصر الثورة التكنولوجية الذي نعيشه حاليا ووضع خطة زمنية للتحول إلى جامعة ذكية على المستوى التعليمي والإداري باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات لتطوير التعليم الجامعي بشتى جوانبه.

اقرأ أيضا:

يا حبيب الله .. مسحراتي شاب يرسم البهجة على وجوه الأطفال بالإسكندرية

كما استعرض أهم الخطوات التى تعتمد عليها الجامعة خلال تحولها لجامعة رقمية، والجهود التي بذلت خلال الفترة السابقة بمختلف القطاعات لتطوير البيئة التكنولوجية داخل الحرم الجامعي شملت تحديث البنية التحتية لشبكة الإنترنت، وزيادة السرعة، وإضافة شبكة لاسلكية للإنترنت، كما تم الربط الشبكي بين الجامعة والمستشفيات الجامعية وعددها 11 مستشفي جامعي، وتجهيز معامل لطلاب القطاع الطبي يستوعب عدد 2800 جهاز حاسب آلي بكلية الطب لعقد الاختبارات الإلكترونية والذي قامت الجامعة بتفعيله في القطاع الطبي ويعمل المجلس الأعلى للجامعات على تطبيقه ليشمل كافه القطاعات ، كما أعلن عن قيام الجامعة فى الوقت الحالى بإنشاء إمتداد لجامعة الاسكندرية بمجمع جديد ذكي كما تعمل الجامعة على تطوير البرامج الدراسية وتحديثها بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة .



وأوضح الدكتور هشام جابر أن الهدف الأساسي من الزيارة هو تعريف اللجنة بالوضع الراهن بالجامعة وإمكانياتها المتاحة حاليا والمأمول تحقيقه مستقبلا لوضع خطوط عريضة تعمل عليها اللجنة لإبداء المقترحات والتوصيات والعمل على تنفيذها بشكل سريع ودقيق لخلق بيئة تكنولوجية متميزة داخل جامعة الإسكندرية،واضاف ان جامعة الاسكندرية هى أول جامعة حكومية تحولت الدراسة بها الى نظام الساعات المعتمدة بالكامل ، وتشهد تطور فى سياسات العملية التعليمية وطرق التدريس الحديثة من خلال إنشاء مركز القياس والتقويم ووحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد .



وقدم الدكتور محمد خفاجي ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات والدكتور هيثم حمزة ممثلا لوزارة الاتصالات بعرض تفصيلي لتوضيح نموذج التحول لجامعة ذكية والإجراءات اللازمة لتطبيقه طبقا لاحتياجات كل جامعة والذي يشمل ٦ محاور رئيسية ينبثق منها ٣٤ محور فرعي يتم التقييم وإبداء الملاحظات من خلالها والمقارنة بما هو مأمول وبإمكانيات الجامعة المتاحة وعمل تقرير مفصل بالمقترحات والتعديلات المطلوبة لربطها بالخطة الاستراتيجية للجامعة.