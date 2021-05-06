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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 23 شخصا خلال تبادل لإطلاق النار بـ البرازيل

إطلاق نار في البرازيل
إطلاق نار في البرازيل

أفادت وسائل إعلام برازيلية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بوقوع تبادل لإطلاق النار داخل محطة مترو مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

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وقالت وسائل الإعلام المحلية إن حادث إطلاق النار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا وإصابة العديد في محطة قطار ريو دي جانيرو.

وكان تبادل إطلاق النار وقع بين الشرطة وتجار المخدرات، حيث انتهى بمقتل 23 شخصًا، أحدهم من أفراد العصابة.

وقالت الشرطة إن العملية الأمنية تمت بعد ورود أنباء عن تجنيد عصابات المخدرات، الأطفال القصر للقيام بأعمال إجرامية.

البرازيل المخدرات إطلاق النار محطة مترو مدينة ريو دي جانيرو ريو دي جانيرو

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