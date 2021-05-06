مقتل 23 شخصا خلال تبادل لإطلاق النار بـ البرازيل

أفادت وسائل إعلام برازيلية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، بوقوع تبادل لإطلاق النار داخل محطة مترو مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن حادث إطلاق النار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا وإصابة العديد في محطة قطار ريو دي جانيرو.

وكان تبادل إطلاق النار وقع بين الشرطة وتجار المخدرات، حيث انتهى بمقتل 23 شخصًا، أحدهم من أفراد العصابة.

وقالت الشرطة إن العملية الأمنية تمت بعد ورود أنباء عن تجنيد عصابات المخدرات، الأطفال القصر للقيام بأعمال إجرامية.