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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجيب زاهي زركش الحلقة 24.. رامز أمير يعنف يحيي الفخراني ويرفض أبوته

صدى البلد

مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 24 .. ذهب يحيى الفخراني إلى رامز امير مرة أخرى، ولكن الأخير قابله بعنف وطلب منه أن يعود إلى قصره وينساه نهائيا، واعترفت رنا رئيس بحبها لأمير رامز، وفي نهاية العمل بعدما فشلت محاولات يحيي الفخراني لضم أبنه إليه.

تدور أحداث مسلسل نجيب زاهي زركش لـ يحيي الفخراني في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها.

وقال الكاتب عبد الرحيم كمال لـ "صدى البلد" أن نجيب زاهي زركش خلطة اجتماعية جديدة، بها كثير من الكوميديا، مؤكدا أنها لم تقدم من قبل، ولا تشبه أى عمل قدمه "الفخراني" من قبل، وتمنى أن ينال إعجاب الجمهور، لأن القصة خارجة من روحه.

ملخص الحلقات 23.. خالد الصاوي يكشف مهمة حنان مطاوع في القاهرة كابول.. ورامز أمير يرفض أبوة يحيى الفخراني في نجيب زاهي زركش

الأبطال

المسلسل يشارك في بطولته أنوشكا، وشيرين ورنا رئيس ونهى عابدين وكريم عفيفي وإسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر وإخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال

سر تسمية المسلسل بـ نجيب زاهي زركش

كشف الكاتب عبد الرحيم كمال عن سر تسمية مسلسل الفنان يحيي الفخراني "نجيب زاهي زركش" بهذا الاسم.

وقال عبد الرحيم كمال لـ "صدى البلد" إن الاسم مرتبط بشخصية نجيب وسنه ووضعه الاجتماعي، مؤكدا انه يستخلص أسماء أعماله من الحالة التي تكون عليها الشخصية، لافتا إلى أن الجمهور حينما يشاهد العمل سيعرف لماذا تم تسميته هكذا، مؤكدا أن الاسم مناسب لوضع الشخصية.

ضيوف شرف 

يظهر بالمسلسل مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم الفنانة هالة فاخر.

تعاون متجدد

المسلسل هو التعاون الخامس بين يحيى الفخراني والسيناريست عبد الرحيم  كمال، والرابع بينه وبين المخرج شادي الفخراني بعد دهشة والخواجة عبد القادر وونوس وكان مسلسل شيخ العرب همام من إخراج حسني صالح.

عودة لـ "يحيي الفخراني"

مسلسل نجيب زاهي زركش يعود به يحي الفخراني مرة أخرى إلي الدراما بعد فترة من الغياب، وكان آخر أعماله مسلسل بالحجم العائلي، الذي عُرض عام 2018، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وكان من تأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.

الفنانة رمضان كريم عفيفى رنا رئيس مسلسل نجيب زاهي زركش نجيب زاهي زركش هالة فاخر عبد الرحيم كمال محمد محمود

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