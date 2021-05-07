لقطات تجسسية تكشف عن بورشه كايين موديل 2022 .. صور

تعتبر شركة بورشه واحدة من أقوى شركات تصنيع السيارات الالمانية في العالم، و التي تبهر محبيها بالعديد من النسخ الرياضية صاحبة الأداء العالي، و يرجع تاريخ تأسيسها إلى العام 1931 على يد المهندس النمساوي فارديناند بورشيه.

و تبقى السيارة بورشه كايين هي كلمة السر وسط العديد من الطرازات المختلفة، و التي تنطلق من داخل اورقة مصانع بورشه العريقة، حيث ظهر الجيل الثالث من هذا الاصدار في عام 2017، و يبدو أن الصور التجسسية سوف تكشف الكثير عن كايين في نسختها الجديدة.

حيث كشفت بعض العدسات عن اللمسات الخاصة بـ كايين 2022، اثناء عملية اختبارها، و يبدو أن هذه النسخة سوف تعتمد على منظومة الدفع الرباعي، مثل باقى الطرازات التي تنطلق من منصة MLB، و التي تشمل الاصدار الانيق من بنتلي "بنتاجيا"، ولامبورجيني أوروس.

تأتي السيارة كايين 2022 بتصميم خارجي يجمع بين الاطلالة العصرية و اللمسات الرياضية، حيث تعتمد على مقدمة انسيابية إلى حد كبير، مع مصابيح أمامية حادة، ومنظومة الشبكات الامامية متعددة المخارج، و التي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الدناميكية الخاصة بتوزيع الهواء.

و ترتكز النسخة الاختبارية على عجلات رياضية كبيرة الحجم، مدعومة بجنوط سوداء اللون متعددة الاضلاع، ويبدو أن كايين مازالت تحمل الكثير من الغموض، فمازالت تظهر بتمويهات على الناحية الخلفية، تخفي الشكل الهندسي للمصابيح.

بالاضافة إلى غموض المقصورة الداخلية و التي لم يكشف عنها حتى الآن، و لكن تمتعت السيارة بـ سبويلر رياضي يعلوا ناحية الزجاج الخلفي و عواكس اضاءة تقع على جانبي الصادم الخلفي، و منظومة عادم رباعية الأداء، و من المتوقع أن تظهر كايين بشكل رسمي قبل نهاية العام الجاري على ان يتم تقديمها بالأسواق في العام القادم 2022.