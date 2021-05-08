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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يطالب باستثناء هذه المدن من قرارات الإغلاق.. فيديو

إغلاق المحال
إغلاق المحال

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تطبيق الإجراءات الاحترازية أحد السبل للتقليل من تفشي وزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا.


وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي،  والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "الحكومة المصرية تحاول مع أي نوع من أنواع التغيير في معدلات الإصابة التعامل بحرص شديد دون المساس باقتصاد الدولة وتجنب أي شيء يؤثر على الاقتصاد".


وأشار: "قرارات الحكومة استهدفت تقليل التجمعات قد المستطاع، للحفاظ على صحة المواطنين"، موضحا: "قرارات الإغلاق جاءت ليلا لأن النهار يكون هناك حالة اقتصادية وعمل طوال اليوم، أما الفترة المسائية كلما استطعنا تقليل التجمعات فيها، كان ذلك حفاظا على صحة المواطنين".


وأوضح: "من المفترض أن يكون هناك استثناء في الغلق بالنسبة للمدن ذات الكثافة السياحية، وذلك لأن السائح يأتي لمصر أيام محدودة فقط، خاصة وأن هناك التزاما شديد بالإجراءات الاحترازية من قبل السياح بداية من وصولهم المطار".
 

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