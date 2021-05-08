قبل موقعة دوري الأبطال.. سيرينو يفجر مفاجأة مدوية بشأن انتقاله إلى الأهلي

أعرب الأوروجوياني جاستون سرينو نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي، عن رغبته في ارتداء قميص النادي الأهلي مستقبلا.

وقال جاستون سيرينو في تصريحات لشبكة “ سكاي نيوز”: من الجيد أن يهتم فريق كبير مثل الأهلي بضمي، أركز حاليا على الاستمرار بمستوى جيد مع صن داونز، ثم نرى ما سيحدث".

وتابع سيرينو:" أشكر جماهير الأهلي على الحب الذي أتلقهاه منهم دائما، وسيكون تحديا رائعا إن تمكنت من ارتداء قميص الأهلي يوما ما".

وعن مواجهة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، أوضح سيرينو:" مواجهة الأهلي ستكون نهائي مبكر، ومواجهة رائعة بين الفريقين ومهمة أيضا، لذا علينا الاستمتاع بها".

وأشار جاستون سيرينو:" الأهلي يمتلك لاعبو جيدون للغاية ومدير فني يجعلهم يعلبون بشكل جيد، لذا ستكون مباراة صعبة للغاية".

وأضاف سيرينو:" لست خائفا من أي دفاع، تركيزي ينصب فقط على تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز لـ صن داونز".

كما تحدث جاستون سيرينو عن علاقته بمدربه السابق، قائلا:" بيتسو فعل أشياء جيدة معنا في صن دوانز، وهو يستحق تواجده في الأهلي، إنه يعرفنا كثيرا، وسيلعب ضد مباراة رائعة، لكننا مستعدون له، ولدينا فريق قوي للمضي قدما في دوري أبطال أفريقيت

واختتم سيرينو:" لا نفكر في تسجيل حماسية جديدة في الأهلي، نحن فكر في تمرير الكرة وتنفيذ تعليمات المدرب بشكل جيد".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف”، أول أمس، الخميس،، موعد مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إقامة مباراة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 15 مايو الجاري في القاهرة في التاسعة مساء تحت القيادة التحكيمية للحكم السنغالي ماجيت ندياي.

بينما قرر الكاف إقامة مباراة العودة في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي ونادي صن داونز يوم 22 مايو الجاري في جنوب إفريقيا الثالثة عصرا، تحت قيادة الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

ويواجه الأهلي منافسه صن داونز في الدور ربع النهائي في الدور ربع النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا للموسم الثالث على التوالي، حيث التقيا في موسم 2018 - 2018، وفاز صن داونز 5 - 1، بمجموعة مباراتي الذهاب، ثم التقيا الموسم الماضي 2019 - 2021، وفاز الأهلي 3- 1 "ذهابا وإياب".