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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الليلة .. هشام عباس ضيف مقلب "خمس نجوم"

صدى البلد

يستضيف برنامج "خمس نجوم"، الذي تعرضه قناة "MBC مصر" في تمام التاسعة مساءً النجم هشام عباس في حلقة مميزة وغير تقليدية حيث يتعرض للكثير من المواقف المُثيرة والمُفاجآت غير المتوقعة.


برنامج "خمس نجوم"، يجمع لأول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة. وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.
 
 

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نور اللبنانية في سيارة بلا فرامل مع كندة علوش في برنامج خمس نجوم

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كريم فهمى يشارك متابعيه كواليس "خمس نجوم"..شاهد

يُعرض برنامج "خمس نجوم" على" MBC مصر" يومياً في رمضان، وتُعرض هذه الحلقة السبت 8 مايو

 

طرح الفنان هشام عباس، مساء اليوم السبت، أغنيته الجديدة "معاه" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.الأغنية من كلمات كيرو راجي، وألحان معتز أمين، وتوزيع موسيقي سيرجيو، وهي من إنتاج شركتي "عالم الفن ومزيكا" تقول كلمات الأغنية: "معاه عرفت قيمة الدنيا ديا.. شفت الجنة قصاد عينيا معاه.. أيام ياما ضاعت مني سايبها.. عشتها من غير ما احسبها أيام".

 

 

 

كريم فهمي نور اللبنانية محمد الشرنوبي غادة عادل كندة علوش هشام عباس برنامج خمس نجوم

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