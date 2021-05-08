ملك قورة تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء.. شاهد

شاركت الفنانة ملك قورة، متابعيها مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة خطفت الأنظار.

وظهرت ملك قورة؛ بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية توب ابيض مطرز الذهبى وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة ولفتت الانظار.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة .

يذكر أن أحدث مشاركات الفنانة ملك قورة في الدراما، مسلسل"نصيبي وقسمتك 3" في حكاية "مين طفى النور" بطولة سهر الصايغ وكريم قاسم وعدد من الفنانين ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكري.