أفضل 5 سيارات سيدان موديل 2021 في مصر.. صور

يضم السوق المصري للسيارات العديد من إصدارات السيدان المتنوعة، و التي تلقى نسبة إقبال كبيرة، نظرًا لقياساتها الرائجة و مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة، و التي تناسب العائلة، بالإضافة إلى التقنيات و التجهيزات المطروحة من قبل كل شركة.

يقدم موقع "صدى البلد" افضل 5 سيارات سيدان لـ موديلات 2021 داخل السوق المصري.

– كيا جراند سيراتو موديل 2021

تحتوي السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 130 حصان، و 192 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، مما يمنحها القدرة على التسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل لسرعة 100 كم/ساعة، خلال مدة زمنية تقدر بـ 12 ثانية.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة كيا جراند سيراتو 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LX 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 309.900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل EX 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 339.900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك توب لاين موديل 2021 محرك 1600 سي سي بسعر 379.900 جنيه.

– بيجو 508 موديل 2021

تستمد بيجو 508 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة 165 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة ، مع 240 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 1400 دورة في الدقيقة، و تتسارع العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، كما يمكنها الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة، في غضون 8.7 ثانية.

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة بيجو 508 موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل ACTIVE 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 479.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل ALLURE 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 519.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل GT LINE 2021محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 598.990 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل GT LINE RED INTERIOR 2021 محرك 1600 سي سي تيربو بسعر 604.990 جنيه.

– ام جي 6 موديل 2021

تضم السيارة محرك من 4 اسطوانات، سعة 1500 سي سي "تيربو" قادر على إنتاج قوة 169 حصان، و عزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، و يمكنها التسارع من وضع الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كم/ساعة، خلال 9.8 ثانية، بينما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر لكل 100 كم.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة MG 6 موديل 2021 :

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل STANDARD 2021 محرك 1500 سي سي سعر 287.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي سعر 302.990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LUX / BLACK INTERIOR 2021 محرك 1500 سي سي سعر 317.990 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل LUX / RED INTERIOR 2021 محرك 1500 سي سي سعر 322.990 جنيه.

– سوزوكي سياز موديل 2021

دعمت سوزوكي سياز موديل 2021 بمحرك سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 104 حصان، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، و تستمد العجلات أوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، يجعلها تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 12 ثانية، أما عن استهلاك السيارة من الوقود فبلغت نحو 5.1 لتر/100 كم.

و تقدم سياز موديل 2021 عبر فئة واحدة من التجهيزات و بقيمة قدرها 252.800 جنيه.

– هوندا سيفيك موديل 2021

ينبض قلب هوندا سيفيك موديل 2021 من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، و بقوة 123 حصان، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 151 نيوتن/متر، مع علبة تروس أوتوماتيكي الأداء من 5 نقلات، قادرة على التسارع من وضع الثبات إلى 100 كم خلال ثانية فقط

و يبلغ السعر الرسمي للسيارة هوندا سيفيك موديل بقيمة قدرها 459 ألف جنيه.