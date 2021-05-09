فيديوجراف.. الفنان سمير غانم يصارع الموت

على جهاز تنفس صناعي في حالة حرجة

حالة سمير غانم الصحية حرجة وغير مستقرة، منذ إصابة الفنان القدير وزوجته دلال عبدالعزيز بفيروس كورونا ونقلهما إلى المستشفى، وسط دعوات من جمهوره في مصر وخارجها بالشفاء.

حالة سمير غانم الصحية

مصدر طبي أكد أن سمير غانم مازال على جهاز تنفس صناعي داخل غرفة العناية المركزة، طالبًا من الجميع الدعاء له بالشفاء من كورونا.

وطلبت الفنانة دنيا سمير غانم طلبت من جمهورها الدعاء لوالدها ووالدتها.

كما وجه عدد من الفنانين رسالة للفنانين القديرين، من بينهم الفنان الكوميدي محمد ثروت الذي دعا لـ سمير غانم قائلا "ربنا يديك الصحة وتمتعنا كمان وكمان"، والفنانة بدرية طلبة التي كتبت "نسألكم الدعاء للأستاذ سمير غانم "، وأشرف زكي نقيب الممثلين "نطلب الدعاء لهما"، وأصبحت اخبار سمير غانم ودلال عبدالعزيز مثار اهتمام الوسط الفني ومتابعي السوشيال ميديا .

تاريخ سمير غانم

الفنان سمير غانم (1937) صاحب مشوار طويل في عالم الكوميديا، بدأ حياته الفنية على خشبة مسرح كلية الزراعة، ثم انتقل من أسيوط للقاهرة والتقى بالفنان جورج سيدهم، وقررا سويا تكوين فرقة فنية، ثم ضمّا معهما الفنان الضيف أحمد، وكونوا جميعا فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي قدمت عشرات الأعمال والاسكتشات الناجحة، إلى جانب مئات الأعمال الناجحة التي كان بطلها سمير غانم .

سمير غانم ودلال عبدالعزيز

وفي الثمانينيات دخل سمير غانم مجال الفوازير، ومن خبايا سمير غانم زواجه من فتاة صومالية، إلى أن التقى بالفنانة دلال عبد العزيز، حيث جمعتهما مسرحية أهلا يا دكتور، وارتبطا معًا بقصة حب انتهت بالزواج.

وأنجبت دلال عبدالعزيز وسمير غانم دنيا سمير غانم وأمل سمير غانم، الشهيرة بـ ايمي سمير غانم .