كل واحد يخليه في حاله.. شادى محمد يهاجم منتقدي أغاني المهرجانات

المهرجانات موجودة فى كل افراح المصريين

قال شادى محمد لاعب النادى الاهلى السابق، إنه يستمع إلى أغانى المهرجانات، ولابد أن ياخذ هؤلاء المغنيين الفرصة مثل غيرهم، مشيرا الى أن المهرجانات موجودة فى كل افراح المصريين .

وأضاف شادي محمد"خلال لقاء مع الإعلامى "أحمد سالم" فى برنامج "لحظات جريئة" المذاع على قناة" القاهرة و الناس"، أنه ليس من حق أحد التدخل فى غنائهم ويقوم بتوجيه النقد إليهم، قائلا: "ما تخليك فى حالك".

وأكد شادي محمد، أن مغنيين المهرجانات عليهم أن يتصفوا بالذكاء ويختاروا كلمات الأغانى بعناية وبدقة بعيدا عن التجاوزات، مضيفآ: “شئنا أم أبينا هناك أغانى كثيرة حلوة ويستمع إليها الكثير سواء كان مهندس أو دكتور أو رجل أعمال”.

وأوضح شادي محمد، أن كل من يوجهون النقد لمغنين المهرجانات هم أعداء النجاح، مشيرا إلى أن حمو بيكا تعب كثيرا قبل وصوله إلى تلك المرحلة ولم يساعده أحد عندما كان يعمل عامل فى مجال البناء.