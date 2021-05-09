تبدأ من 16 ألف جنيه.. أرخص 3 سكوتر مستعمل في مصر| صور

أصبحت الدراجات النارية خاصة “السكوتر” أحد أهم الوسائل وأسهلها فى الحياة اليومية لكثير من الأشخاص، لمرونة حركتها وعدم تأثرها بالازحام المروري مثل السيارات، كما أن الإصدارات الجديدة منها نالت حظاً وفيراً من ناحية التصميمات والأداء الرائع في الشارع المصري.

يستعرض موقع “ صدى البلد “الإخبارى، قائمة بأرخص 5 سكوتر ”مستعملة” فى مصر، تبدأ أسعارها من 16 ألف جنيه.

1ـ SYM SR

بمحرك سعة 150 سي سي، و قوة عزم 11 حصان، وسعة خزان وقود 5.5 لتر، يستهلك 1.8 لتر لكل 100 كم، بسرعة قصوى 120 كم، يعمل بتبريد الماء، وبه عداد ديجيتال الكتروني.

يبلغ سعر سكوتر سيمفونى SR موديل 2020 فى السوق المصرى المستعمل، من 25 ألف إلى 26 ألف جنيه.



2ـ Sym أوربت

بداخله محرك سعة 150 سي سي، قوة عزم 103 حصان، وسعة خزان وقود 7 لتر، يستهلك 2.7 لتر لكل 100 كم، بسرعة قصوى 120 كم، مع نظام تعليق بمساعدين خلفيين، وفرامل 2 باكم أمامي و 1 باكم خلفي، و عداد ديجيتال الكتروني.

يبلغ سعر سكوتر SYM أوربت من 19 ألف إلى 20 ألف جنيه، وفقاً لحالة الدراجة.



3ـ حوا مارينو سبورت

يمتلك موتور 150 سي سي، بقوة 8.18 حصان، وناقل حركة أوتومتيك، و به 2 مساعد خلفى و 2 أمامى، و فرامل CBS، بخزان وقود سعة 5.4 لتر.

بلغ سعر سكوتر حوا مارينو سبورت موديل 2020 فى السوق المصري، من 16 ألف إلى 17 ألف جنيه.