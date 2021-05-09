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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خريطة بموقع سقوط الصاروخ الصيني

سقوط الصاروخ الصيني
سقوط الصاروخ الصيني

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول غير المنضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) في الغلاف الجوي، أكدت البيانات أن الصاروخ الصيني قد سقط في المحيط الهندي في تمام الساعة الرابعة و24 دقيقة صباحا بالتوقيت القاهرة من يوم 9 مايو 2021. 

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ونشر المركز القومي للبحوث الفلكية، خريطة بموقع سقوط الصاروخ.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن مسئولين صينيين قولهم إن بقايا الصاروخ الصيني تفككت وسقطت بعد دخوله الغلاف الجوي موقع على خط الطول 72.47 درجة شرقا وخط العرض 2.65 شمالا، أي في موقع في بحر العرب.

وفقًا لتحديث نُشر على موقع مكتب هندسة الفضاء الصيني، والذي يساعد في متابعة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، كان من المتوقع أن يكون الصاروخ قد تحطم في المحيط الهندي قبل حوالي 25 دقيقة.

المعهد القومي للبحوث الفلكية الصاروخ الصيني المحيط الهندي سقط

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