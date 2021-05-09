السعودية.. المحكمة العليا تدعو المواطنين لتحري هلال شوال الثلاثاء

دعت المحكمة العليا بالسعودية، المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442، مساء الثلاثاء المقبل.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، طالبت المحكمة العليا في بيان لها اليوم الأحد، عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة بتحري رؤية هلال شهر شوال، بعد غد الثلاثاء الموافق 11 مايو.

وناشدت المحكمة العليا، كل من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

كما دعت كل من لديه القدرة على الرؤية الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المُشكلة في المناطق لهذا الغرض.

