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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حالتها غير مستقرة وترقد في العناية.. تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز

دلال عبد العزيز
دلال عبد العزيز

علم “صدى البلد” أن الفنانة دلال عبد العزيز، لا تزال في العناية المركزة وحالتها غير مستقرة.


وحرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على توجيه رسالة محملة بالدعوات إلى والدها الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع إنستجرام .

وكتبت دنيا سمير غانم" اللهم يا واسع العطاء، ويا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك".

واستكملت : " اللهم اشف دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى، ليعودوا كما كانوا، يارب إنهم يرجون شفاءك فلا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفيهم شفاء لا يغادر سقمًا أبدًا، بسر لا حول ولا قوة إلا بالله".

وتابعت دنيا سمير غانم : " اللهم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، فلا شافي إلا سواك، ربي افرحنا بعافيتهم عاجلا غير أجل، اللهم كما شفيت ايوب بعد الابتلاء اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، وكل من طال مرضه برحمتك وقدرتك يا رب العالمين، اللهم يا حي يا قيوم اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بشفائك، وداوي دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بدوائك، وعافي دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى بعافيتك ".

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