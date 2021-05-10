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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم... استمرار البحث عن الجثة الأخيرة في حادث ترعة ناصر بالإسكندرية

البحث جاري عن الجثة
البحث جاري عن الجثة الأخيرة بترعة ناصر


تواصل فرق الإنقاذ النهري مدعومة بمجموعة غواصين الخير البحث عن جثة أخر غريق من ضحايا غرق تروسيكل في ترعة ناصر غرب الإسكندرية، أول أمس الأحد، حيث لم يتم العثور عليها حتى الأن.
وقال الدكتور رأفت حمزة أحد الغواصين المتطوعين المشاركين في أعمال الإنقاذ إن البحث لا يزال جاريًا عن الغريق الأخير، حيث شارك 7 غواصين متطوعين اليوم وبذلوا جهودًا مضنية إلى جانب قوات الإنقاذ النهري ولم يتم العثور على الجثة الأخيرة حتى الأن.

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وقد نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، في انتشال الجثة الرابعة من ترعة ناصر بالعامرية، ليصل إجمالي الجثث التي تم انتشالها 4 جثث بعد غرقهم في حادث تروسيكل، السبت الماضي.
وغرق 5 أشخاص بترعة ناصر بمنطقة العامرية في الإسكندرية، ونجحت قوات الإنقاذ في انقاذ 7 أخرين سقط بهم تروسيكل يقل عددًا من عمال اليومية في ترعة ناصر بحي العامرية ثان.
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة البحث الجنائي بسقوط تروسيكل في ترعة بالعامرية.
وعلى الفور، هرع ضباط قسم شرطة العامرية ثان وقوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق التروسيكل الذي كان يقل 12 عاملا من عمال اليومية ما أدي إلى سقوطه فى ترعة مشروع ناصر بمنطقة محطة أربعة بالعامرية.
ونجحت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة غواصين الخير في إنقاذ 7 عمال بينما غرق 5 آخرين وتم انتشال 4 جثامين وجارى البحث عن الباقيين داخل مياه الترعة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

اخبار المحافظات أخبار محافظة الإسكندرية ترعة ناصر حادث غرق الجثة الأخيرة غرق تروسيكل

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