موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق ومتابعي الكرة المصرية قمة الأهلى والزمالك فى الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وتقام مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى التاسعة والنصف مساء غدٍ الاثنين باستاد القاهرة.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورت، فى ظل حصولها على بث مباريات الدورى حصريا.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 44 نقطة ويأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة وله مباراتين مؤجلتين. وكان الأهلي قد حسم مباراة الدور الأول باستاد القاهرة بالفوز 2-1.