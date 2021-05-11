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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز أن أسدد دين الصيام والصلاة عن والدتي المتوفاة؟ الإفتاء تجيب

هل يجوز أن أسداد
هل يجوز أن أسداد دين الصيام والصلاة عن والدتي المتوفاة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز لي أن أسدد دين الصيام والصلاة عن والدتي المتوفاة؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا يجوز لك أن تسددي دين الصلاة عن والدتك المتوفاة، لأنه ليس لأحد أن يصلى عن أحد.


وأضاف خلال فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء على يوتيوب، أما بالنسبة للصيام فلك أن تصومي عنها ما كان في ذمتها من صيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال “دين الله أحق أن يقضى”.

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دعاء للام المتوفية

الدعاء للأم المتوفية من أكثر الأعمال التي تصل إلى الميت في قبره، وينتفع المتوفى بثوابه، حيث ينقطع عمل الإنسان بمجرد وفاته، إلا من ثلاثة من بينها الدعاء للميت أو ادعية المتوفي ، كما أخبرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له»، والدعاء عامة هو عبادة فضلها وخيرها كبير يمتد لكافة أطرافه، وللحي والميت، للنفس وللغير، وليس دعاء للميت فقط أو ادعية المتوفي فقط.
 

دعاء للأم المتوفية 


دعاء للام المتوفية لعله أفضل هدية يمكن أن تصل للام المتوفية في ذكرى الاحتفال بعيد الأم، حيث لم تعد الهدايا المادية تجديها، وفي قبرها لن ينفعها سوى دعاء أو صدقة تضيؤه وتوسعه، وتؤنس وحشته، ومن دعاء للام المتوفية ما يلي:
 

- ربي لا تحرم أمي من رائحة الجنة فهي لم تحرمني شيئًا من الدنيا.-

اللهم أنزل نورًا من نورك على أمي، اللهم أنِر لها قبرها ووسع مدخلها وآنسها في وحشتها، اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها.

- اللهم ارحم أمي رحمة واسعة وتغمدها برحمتك.- اللهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

- اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة هي وجميع موتى المسلمين .- اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت واسألك يارب أن تغفرلها وتنزل الضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها .

- اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها .

- اللهم أبدلها دار خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها وذرية خير من ذريتها .

كيفية بر الأم بعد وفاتها 

كيفية بر الأم بعد وفاتها ، فيها ورد أن بر الأم يكون بعد وفاتها بأن تزورها في قبرها، فهي تشعر بكل من يذهب إليها وتأنس به فهي ترى والزائر لا يراها فتسعد بذلك، حيث إن الدعاء للوالدين من أعظم وسائل البر بهما وكذلك إخراج الصدقات، وقراءة القرآن ووهب ثوابه لهما، وزيارة أهل الوالدين وكل من كان يحبهما ويحبونه من الجيران والأصدقاء.
 

كيفية بر الأم بعد وفاتها ، وقد حدد العلماء الأعمال التي تصل للميت في قبره، وذكروا أن الميت ينتفع بما كان سببًا فيه من أعمال البر في حياته ، لما رواه مسلم وأصحاب السنن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِ«ذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
 

كيفية بر الأم بعد وفاتها ، روى ابن ماجه (224) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ».
 

كيفية بر الأم بعد وفاتها ، وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا» رواه الترمذي.
 

الصلاة الصيام دين الصلاة دين الصيام دار الإفتاء الام فتاوي وأحكام أمين الفتوى

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