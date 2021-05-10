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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مزيج من مصل الأنفلونزا وكوفيد 19.. شركة أمريكية تنتج لقاحا جديدا لـ فيروس كورونا

لقاح جديد لـ فيروس
لقاح جديد لـ فيروس كورونا .. مزيج من مصل الأنفلونزا وكوفيد

أعلنت شركة أمريكية التوصل إلى اختراع لقاح جديد قادر على حماية الأشخاص من فيروس كورونا للسيطرة على الوباء نهائيا.


وقالت شركة نوفافاكس الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية اليوم الاثنين إن لديها نتائج إيجابية من الدراسات قبل السريرية لجرعة جمعت بين لقاحي الإنفلونزا وكورونا.

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وقالت الشركة إن الدراسة ، أظهرت أن الجرعة أنتجت مستويات قوية من الأجسام المضادة ضد كل الأمراض في القوارض والهامستر.

وقال جريجوري جلين ، رئيس قسم البحث والتطوير بالشركة: "رغم  المعدلات المنخفضة خلال جائحة فيروس كورونا ، لا تزال الإنفلونزا تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة العالمية ، والحاجة إلى لقاحات متعددة الاستخدامات وأكثر فعالية لا تقل أهمية عن أي وقت مضى ، بما في ذلك ضد الأنفلونزا". .

ويجمع اللقاح الجديد بين نوفافاكس و NVX-CoV2373 ، وهما منفصلان في المراحل المتأخرة من التجارب البشرية، لم تتم الموافقة على أي منهما.

الهامستر الذي تم تطعيمه ثم تعمد إصابته بـ فيروس كورونا واحتفظ بوزن جسمه مقارنة بتلك التي تلقت علاجا وهميا.

نتائج الدراسة 

أظهرت عينات الرئة المأخوذة من الحيوانات المحصنة بعد إخمادها أنها خالية من فيروس كورونا .

وأظهر NVX-CoV2373 ، حماية بنسبة 100 % ضد الأمراض الشديدة في المرحلة 3 من التجارب السريرية في المملكة المتحدة ، مع فعالية 89.7 في المائة ضد أي شكل من أشكال المرض.

ويستخدم NVX-CoV2373 قطعة من فيروس SARS-CoV-2 “ كورونا ” تسمى بروتين سبايك ، والتي تنتجها كتلة الشركة داخل خلايا الحشرات.

ويقوم بتعبئة السنبلة داخل الجسيمات النانوية وتوصيلها إلى جهاز المناعة ، الذي يقوم بتدريب المضيف في حالة مواجهة الفيروس الحقيقي.

ويحتوي اللقاح على مادة تسمى مادة مساعدة لتوصيل إشارة أقوى لجهاز المناعة للاستجابة.

ويعتمد نوفافاكس على مبادئ مماثلة ولكن بدلاً من البروتين الشائك ، فإنه يقدم بروتين " Hemagglutinin " وهو بروتين موجود على السطح الخارجي لفيروس الإنفلونزا إلى جهاز المناعة.

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