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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المسجد النبوي يشهد أمطارا غزيرة أثناء إفطار الصائمين.. فيديو

المسجد النبوي
المسجد النبوي

شهدت ساحات المسجد النبوي، منذ قليل، أمطارا غزيرة أثناء إفطار الصائمين في المسجد النبوي، مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم.

وغمرت المياه أرجاء المسجد النبوي، و تضرع المصلون بالدعاء إلى الله عزوجل لعله يستجيب دعائهم في وقت نزول المطر.

استعدادات المسجد الحرام لاستقبال المصلين

رفعت رئاسة شئون الحرمين الشريفين، مستوى جاهزيتها لاستقبال زوار وعمار بيت الله الحرام في المسجد الحرام ليلة (29) من شهر رمضان المبارك، وذلك بحزمة من الإجراءات الخدمية التي من شأنها توفير بيئة آمنة مطمئنة تعين المعتمرين والمصلين على أداء مناسكهم في أجواء روحانية يحفها الخشوع والسكينة.

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وشملت الاستعدادات في المسجد الحرام، عددا من المحاور والجوانب وهي: تجهيز المكبرية، والإشراف على الساحات، وتطهير وتعقيم المسجد الحرام، ومعالجة الظواهر السلبية، وخدمات التنقل، والأشراف على الأبواب، والتشغيل والصيانة، وغيرها من الخدمات التي لتوفير كل ما من شأنه خدمة قاصدي المسجد الحرام والتسهيل عليهم.

 

وتبدأ الاستعدادات في المسجد الحرام بتجهيز المكبرية وذلك بتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها وفرشها بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره، وتجهيز أنظمة الصوت من الميكروفونات ومكبرات الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق، ومن ثم غسل المسجد الحرام وتطهير وتعقيمه وذلك بـ (10) غسلات يومياً ويقوم بها أكثر من (4000) عامل وعاملة، وفي كل عملية تطهير تستهلك أكثر من (80ألف) لتر من المطهرات، و(1600) لتر من المعطرات، على مدار الساعة باستخدام قرابة (15000 لتر) من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح، وقد تم تجهيز وتوزيع أكثر من ( 500 ) جهاز آلي لتعقيم الأيدي بخاصية الاستشعار.

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