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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح للبشرة

قبل العيد.. نصائح للعناية بالبشرة لمنطقة T

نصائح للبشرة
نصائح للبشرة

منطقة T مخصصة لمن لديهم بشرة مختلطة ، والذين يجدون صعوبة في تحليل نوع الجلد الذي يمتلكونه بالفعل، منطقة T هي منطقة حساسة من بشرة الوجه لأنها معرضة بشدة للكسر والتجاعيد وحب الشباب والبثور.

 

ماذا تقصد بـ T-zone؟
 

 

منطقة T هي منطقة الوجه وهي الأنف والذقن والجبهة وأيضًا المنطقة التي تدور حول الفم. هذه المنطقة هي منطقة T لأنها على شكل الحرف الروماني "T". هذه المنطقة في الغالب أكثر دهنية لأنها محاطة بعدد أكبر من الغدد الدهنية مقارنة ببقية الوجه ، وبالتالي فهي تظل حساسة للمسام المسدودة والفتحات والتهيج بسبب التعرض لأشعة الشمس.

لا تتشوش من اللمعان الناعم في هذه المنطقة. إنها الشحوم التي تجذب الأوساخ والمزيد من الأوساخ ، والجلد دهني جدًا من الخدين ، وهذا هو السبب في أنه غالبًا ما يطلق عليه اسم الجلد المختلط وهو ظاهرة شائعة جدًا. لذلك ، من المهم إعطاء نهج متوازن لجميع مناطق البشرة من خلال تطبيق علاجات مختلفة على مناطق الوجه المختلفة.

 

كيف تعالج منطقة T من الجلد؟
 

تتطلب منطقة T من الجلد معالجة خاصة. نظرًا لأن هذه المنطقة مليئة بالرؤوس السوداء والزيت الزائد وحب الشباب ، فإن هذه المنطقة تكون مرئية أو مصابة أو غير مصابة بمشاكل الجلد المختلفة. ولكن مع الأساليب الصحيحة والرعاية المناسبة ، يمكن تقليل الجزء المصاب من منطقة T وإزالة فرص حدوث أسوأ المواقف. فيما يلي بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل المنطقة المصابة من الجلد:

1. استخدم المنظف المناسب :

 

قد يكون التعامل مع زيت الجلد الزائد عملية صعبة. وعلى وجه التحديد منطقة T من الجلد ، فأنت بحاجة إلى منظف مصمم خصيصًا لمنطقة T من الجلد. في مثل هذه السيناريوهات ، يعطي المنظف الهلامي أفضل نتيجة ويزيل الزيت من مسام الجلد.

 

2. استعملي شرائح علاج المسام:

 

توفر شرائط المسام وسيلة فعالة لتنظيف مسام الجلد. يعمل بشكل أفضل للأشخاص الذين لديهم رؤوس سوداء في بشرتهم. يمكن أن تكون شرائح المسام الممزوجة بالعسل والسكر علاجًا فعالاً للغاية للمناطق المصابة من الجلد.

قم أولاً بتسخين أجزاء متساوية من خليط السكر والعسل معًا فوق قدر. بمجرد أن يمتزج المزيج تمامًا ، برده لعدة دقائق ، ثم ضع الخليط على المنطقة المرغوبة من الجلد واتركه يتماسك لمدة 15 دقيقة. ثم قشري الشريط برفق واشطف الجلد.

3. الحبر :

 

إنها أفضل طريقة لاستخدام التونر بعد إزالة الشريط من مسام الجلد. يساعد في تقليص مسام الجلد

4. تذكر استخدام أوراق التنشيف الزيتية لمنطقة مسام الجلد :


تذكر استخدام أوراق النشاف الزيتية لمنطقة المسام من الجلد

تُستخدم أوراق التنشيف بالزيت بشكل فعال في إزالة اللمعان الزائد عن منطقة مسام الجلد. إنه يوفر إنعاشًا فوريًا للوجه ويمكن وضعه بسهولة داخل حقيبة اليد دون الكثير من المشاكل.

مصدر المعلومات موقع هيلثي. 

طريق عملية الشباب الاوساخ منطقة T اشعة الشمس المختلط المنطقة سوداء صحي

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