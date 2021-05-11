صورتان تكشفان الفارق بين عدد المصلين في المسجد النبوي في العام الماضي والحالي

عاد المصلون إلى المسجد النبوي، بعد غياب المصلين عن ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي في العام الماضي بسبب جائحة كورونا وحصر عدد المصلين على العاملين بالمسجد النبوي.

وشهد المسجد النبوي، اليوم صلاة التهجد ودعاء ختم القرآن الكريم وسط أجواء روحانية مفعمة بالأمن والأمان وتطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين.

وبعد أن كان يتوافد المصلون إلى المسجد النبوي منذ وقت مبكر في مثل هذا اليوم الذي كانت تمتلئ أروقته بالمصلين لحضور ليلة ختم القرآن الكريم ، أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن تحديد الطاقة التشغيلية للمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لتصل إلى 60 ألف مصل داخل المسجد النبوي وساحاته.

واستعدت وكالة شؤون المسجد النبوي منذ وقت مبكر لاستقبال المصلين كما كثفت الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان صحة وسلامة المصلين ، وكثفت التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنظيم حركة المصلين داخل المسجد النبوي وساحاته لضمان سلامتهم وتحقيق متطلبات الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.

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