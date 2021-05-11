دهب الأغراب .. أحمد السقا يشارك متابعيه بصورة له من مسلسل نسل الأغراب

نشر الفنان أحمد السقا صورة لها من مسلسل "نسل الأغراب"، و ذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق السقا قائلا: “ دهب الأغراب”.

ويجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي الذي حقق نجاحات كبيرة في الدراما، وأصبح تميمة النجاح للعديد من النجوم خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري وينتظرها دائماً.

ويعرض مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، على شاشة ON E الساعة 7.45 مساء، على أن تتم إعادته الساعة 4.30 صباحًا، والساعة 2 عصرًا في اليوم التالي.