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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تسجل 999 إصابة جديدة و13 وفاة بفيروس كورونا

علم السعودية
علم السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في إصابات ووفيات فيروس كورونا "كوفيد-19" بالمملكة العربية السعودية.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، سجلت الصحة السعودية، 999 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 428969 حالة.

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وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1286 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 412,102 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7098 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9169 والحالات الحرجة 1358 حالة.

السعودية فيروس كورونا سبق المملكة العربية السعودية وفيات فيروس كورونا

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