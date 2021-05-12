طبيب: التكييفات تنقل عدوى كورونا .. وهذا موعد ذروة الإصابات

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إنه هناك زيادة كبيرة في اعداد إصابات كورونا بسبب التجمعات في شهر رمضان، مضيفا:" سيكون لدينا ذروة في الإصابات بعد شهر رمضان ".

وأضاف أمجد الحداد في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، : "البعض يشعر باللامبالاة في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابع أمجد الحداد: "موسم تغيير الفصول هو موسم نشاط فيروسي وبالتالي يزيد انتشار فيروس كورونا".

وأكمل أمجد الحداد: " التكيفات المركزية تنقل عدوى كورونا ومن الممكن أن يكون هناك شخص مصاب ويتسبب التكييف المركزي في نقل العدوى".

ولفت أمجد الحداد: "التكييفات والمروحة فرصة لنشر رذاذ المصاب بفيروس كورونا داخل العزل المنزلي ويفضل التهوية الطبيعية".