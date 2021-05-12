غزة تقاوم .. المقاومة الفلسطينية تشن أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل ..شاهد

أمطرت المقاومة الفلسطينية، فجر الأربعاء، إسرائيل بوابل من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه تل أبيب وبئر السبع ومطار بن غوريون.

وسمعت صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ويافا وريشون لتسيون وحولون وبات يام، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت كتائب القسام - الجناح المسلح لحركة حماس - إن الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر اليوم لتل أبيب ومطار "بن غوريون" استخدمت فيها لأول مرة صواريخ من طراز SH85 ، وصواريخ من طراز A120، M75، J80، J90.

وأوضحت كتائب القسام أنها استهدفت منطقة بئر السبع المحتلة بصواريخ من عائلة "سجيل".

Multiple Iron Dome Tamir interceptors launched towards rocket barrage fired from #Gaza a short time ago. #Israel pic.twitter.com/Dir1i8TUz7 — Joe Truzman (@Jtruzmah) May 12, 2021

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بتدمير شبه كلي لأحد المنازل بسبب سقوط صاروخ من غزة عليها في منطقة يهود شرق تل أبيب.

وأشارت القناة 12 العبرية إلى وقوع إصابتين في حالة خطرة بعد إصابة منزل بصاروخ بشكل مباشر في الرملة، واستهداف منزل آخر في بني براك.

Al-Qassam Brigades reveals that the missile strike that they launched at dawn today on Tel Aviv, for the first time, used SH85 missiles, in addition to the A120 and M75 missiles, J80 and J90, while Beer Sheba was targeted by missiles from the Sejjil family. pic.twitter.com/e5GzWgkPWW — INTELSky (@Intel_Sky) May 12, 2021

كما أكدت مصادر عبرية بسقوط الصواريخ على قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع، بعد قصف المقاومة الفلسطينية الأراضي المحتلة بمئات الصواريخ.

#شاهد بالتكبير والتهليل .. أهالي قطاع غزة يودعون الصواريخ وهي في طريقها إلى "تل أبيب". pic.twitter.com/3H55cHaBuI — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 12, 2021

وأطلفت المقاومة الفلسطينية أكثر من 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة، ردًا على قصف برج الجوهرة، في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب عشرات الوسائل الإعلامية، محلية ودولية، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية إن ذلك هو أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل منذ نشأتها.