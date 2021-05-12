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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة تقاوم .. المقاومة الفلسطينية تشن أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل ..شاهد

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية تشن أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل

أمطرت المقاومة الفلسطينية، فجر الأربعاء، إسرائيل بوابل من الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة باتجاه تل أبيب وبئر السبع ومطار بن غوريون.

 

وسمعت صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ويافا وريشون لتسيون وحولون وبات يام، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت كتائب القسام - الجناح المسلح لحركة حماس - إن الضربة الصاروخية التي وجهتها فجر اليوم لتل أبيب ومطار "بن غوريون" استخدمت فيها لأول مرة صواريخ  من طراز SH85 ، وصواريخ من طراز A120، M75، J80، J90.

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وأوضحت كتائب القسام أنها استهدفت منطقة بئر السبع المحتلة بصواريخ  من عائلة "سجيل".

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بتدمير شبه كلي لأحد المنازل بسبب سقوط صاروخ من غزة عليها في منطقة يهود شرق تل أبيب.

وأشارت القناة 12 العبرية إلى وقوع إصابتين في حالة خطرة بعد إصابة منزل بصاروخ بشكل مباشر في الرملة، واستهداف منزل آخر في بني براك.

كما أكدت مصادر عبرية بسقوط الصواريخ على قاعدة نيفاتيم الجوية في بئر السبع، بعد قصف المقاومة الفلسطينية الأراضي المحتلة بمئات الصواريخ.

وأطلفت المقاومة الفلسطينية أكثر من 200 صاروخ باتجاه الأراضي المحتلة، ردًا على قصف برج الجوهرة، في قطاع غزة، الذي يضم مكاتب عشرات الوسائل الإعلامية، محلية ودولية، بينما قالت وسائل إعلام إسرائيلية رسمية إن ذلك هو أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل منذ نشأتها.

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