سهلة وجديدة.. طريقة عمل حواوشي الجمبري

حواوشي الجمبري، من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص و تتميز هذه الوصفة بمذاقها الشهي و اللذيذ، فقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

طريقة عمل حواوشي جمبري:

مقادير حواوشي جمبري:



جمبري مقشر

بصل مفروم

فصوص ثوم

فلفل حار

جزر مفروم

زيت زيتون

ملح وفلفل

كزبرة

كمون

كركم

بابريكا

ليمون

بقدونس مفروم

بهارات

سمك

شرائح ليمون للتزيين

خبز بلدى



طريقة تحضير حواوشي جمبري:



- في الكبة يخلط الجمبري والبصل والثوم والفلفل الحارو الجزر والملح وفلفل والكزبرة والكمون والكركم والبابريكا والليمون والبقدونس والبهارات.

- ثم يحشى الخبز بهذا الخليط.

- ويدهن بزيت الزيتون.

-ويشوى على الجريل.

- ثم يغطى بفويل ويدخل الفرن حتى تمام الطهي.

- ويقدم ساخنا.