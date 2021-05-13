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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الفراولة وفوائد صحية غير متوقعه لتناولها

صدى البلد

الفراولة  من الفواكه التى تحمل العديد من الفوائد الصحية لك فهى مصدر ممتاز لفيتامين C والمنجنيز وتحتوي أيضًا على كميات مناسبة من حمض الفوليك (فيتامين B9) والبوتاسيوم.

تعتبر الفراولة غنية جدًا بمضادات الأكسدة والمركبات النباتية ، والتي قد يكون لها فوائد لصحة القلب والتحكم في نسبة السكر في الدم إليك أبرز فوائد تناول الفراولة يقدمها موقع هيلث لاين 

 مصدر جيد لفيتامين سي
 

تعتبر الفراولة مصدرًا جيدًا لفيتامين سي والمنغنيز وحمض الفوليك (فيتامين ب 9) والبوتاسيوم فهى تحتوى على كميات صغيرة من العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى.

للرجيم.. طريقة عمل تشيز كيك بمربى الفراولة

صحة القلب

مرض القلب هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة في جميع أنحاء العالم ووفقًا لدراسة أجريت على الأشخاص في منتصف العمر الذين لديهم عوامل خطر راسخة للإصابة بأمراض القلب ، فإن تناول الفراولة قد يحسن الكوليسترول الجيد  وضغط الدم ، ووظيفة الصفائح الدموية 

تنظيم نسبة السكر في الدم

عندما يتم هضم الكربوهيدرات ، يقوم جسمك بتقسيمها إلى سكريات بسيطة ويطلقها في مجرى الدم.

يبدو أن الفراولة تعمل على إبطاء هضم الجلوكوز وتقليل الارتفاع المفاجئ في الجلوكوز والأنسولين بعد تناول وجبة غنية بالكربوهيدرات ، مقارنةً بوجبة غنية بالكربوهيدرات بدون الفراولة 

حيلة لاتتوقعها للحفاظ على قوام الفراولة دون تلف

الوقاية من السرطان

يشير عدد من الدراسات إلى أن الفراولة قد تساعد في منع عدة أنواع من السرطان من خلال قدرته على محاربة الإجهاد التأكسدي والالتهابات 

ثبت أن الفراولة تمنع تكوين الورم في الحيوانات المصابة بسرطان الفم وفي خلايا سرطان الكبد البشري

الفراولة صحة القلب نسبة السكر في الدم الوقاية من السرطان فوائد تناول الفراولة

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