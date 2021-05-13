أخبار التعليم.. هدية من الرئيس السيسي لأسر شهداء القطاع الطبي.. رفع درجة الاستعداد للقصوى في المستشفيات الجامعية

نشر موقع "صدى البلد" عددا من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي نستعرض موجزا لأهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها على مدار اليوم:

رفع درجة الاستعداد القصوى.. هكذا استعدت المستشفيات الجامعية لامتحانات نهاية العام



إعلام القاهرة : إجراء امتحانات الفصل الدراسي أول يونيو .. وإقامتها أونلاين لجميع الفرق



وزير التعليم عبر السوشيال ميديا : عيد سعيد .. ومتابعيه : حبيب المصريين ربنا يقويك



جامعة حلوان تغلق المدينة الجامعية.. تفاصيل



سجادة وكحك العيد.. هدية من الرئيس السيسي لأسر شهداء القطاع الطبي



البحوث الفلكية : اقتران هلال القمر الجديد مع هذا الكوكب .. اليوم



انطلاق مقابلات المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية 27 مايو



وزير التعليم العالي: تطور منظومة التعليم بالجامعات الخاصة والأهلية لتخفيف الضغط على الحكومية

٢٥ مايو .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول مكافحة الفساد



