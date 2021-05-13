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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات مهمة لطلاب حقوق عين شمس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس إعمالاً لقرارات المجلس الأعلي للجامعات سوف تكون نهاية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020_2021 يوم الخميس الموافق 27 مايو وذلك بالنسبة للشعب الثلاث بمرحلة الليسانس وتبدأ امتحانات الفصل اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 يونيو  .

 

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وأضاف  عميد كلية الحقوق جامعة  عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد أنه تم وضع حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة بسبب جائحة كورونا وللحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وهيئة أعضاء التدريس وجميع العاملين بالكلية.

 

وأشار إلى أنه تم تقليل وقت المحاضرات خلال شهر رمضان وتقليل أعداد الطلاب داخل قاعات المحاضرات، مشيرًا إلى تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب يحضرون يومين أسبوعيًا.

 

وشدد علي إلزام  الجميع بارتداء الكمامة وتعقيم القاعات والطرق باستمرار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

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رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكافة كليات جامعة عين شمس لبدء الامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثانى .. تدشن موقع إلكتروني يتماشى مع متطلبات الطلاب بنوعية عين شمس

txt

إعلان جداول امتحانات الدراسات العليا بالفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس

txt

استعدادًا للميدترم.. رفع درجة الاستعداد بكليات جامعة عين شمس

txt

موعد امتحانات الترم الثاني بـ جامعة عين شمس


وكان الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس قد أوضح إن نهاية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2020_2021 يوم الخميس الموافق 27 مايو وذلك بالنسبة للشعب الثلاث بمرحلة الليسانس وتبدأ امتحانات الفصل اعتبارا من يوم الأحد الموافق 6 يونيو  .

 

وأضاف  عميد كلية الحقوق جامعة  عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد أنه تم وضع حزمة من الإجراءات الاحترازية المشددة بسبب جائحة كورونا وللحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وهيئة أعضاء التدريس وجميع العاملين بالكلية.

 

وأشار الي أنه تم تقليل وقت المحاضرات خلال شهر رمضان وتقليل أعداد الطلاب داخل قاعات المحاضرات مشيرا الى تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب يحضرون يومين أسبوعيًا.

 

وشدد علي إلزام  الجميع بارتداء الكمامة وتعقيم القاعات والطرق باستمرار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

و في إطار حرص جامعة عين شمس برئاسة أ د محمود المتيني على تطبيق أفضل معايير السلامة و أقصى درجات الجودة في تطبيق الإجراءات الاحترازية للتعامل مع جائحة كورونا العالمية ، قامت الجامعة تحت إشراف أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية و مدير وحدة مكافحة العدوى ،   بتصميم إستطلاع للرأي لكل من الأساتذة والطلاب؛ لقياس مدى رضائهم عن أداء الجهات المختصة داخل الجامعة في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح أ.د. أيمن صالح أن إدارة الجامعة تحرص على تطبيق كافة الإجراءات  التي تضمن سلامة جميع أعضاء المجتمع الجامعي ، كما تنشد دائماً الوصول للأفضل، ومن هذا المنطلق تم تصميم استمارة استبيان تتضمن مجموعة من الأسئلة التي تقيس مدى رضاء أعضاء المجتمع الجامعي عن مستوى الخدمات وتطبيق الإجراءات الوقائية،  كما تتيح لهم التعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم في ذات السياق.

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