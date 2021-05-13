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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

16 مايو.. جامعة حلوان تقيم مؤتمر بناء الإنسان 2050 بالتعاون مع جمعية الانسيا الدولية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد كلية التربية الفنية جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالتعاون مع جمعية الانسيا الدولية برئاسة  الدكتور جيلين كوتيس لتنظيم مؤتمر "بناء الإنسان.. تربية.. فنون.. تكنولوجيا.. تراث"، والذى يعقد تحت إشراف الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، الدكتورة سرية صدقي رئيس جمعية الامسيا ورئيس المؤتمر، الدكتورة سامية الشيخ استاذ النسيج اليدوي بجامعة حلوان ونائب رئيس جمعية الانسيا ومقرر المؤتمر، فى الفترة من ١٦ : ١٩ مايو ٢٠٢١.

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يناقش المؤتمر  مجموعة من المحاور كاستراتيجيات التأهيل والعلاج بالفن ويتضمن استراتيجيات التأهيل بالفن وذوي الهمم، والفنون والأطفال ذوى صعوبات التعلم، التأهيل بالفن لمرضى السرطان، التأهيل بالفن للمدمنين، وللفئات المهمشة، تدريب المتخصصين، والاحصائيين بالمؤسسات الثقافية، دور الفنون في العلاج الوظيفي، الفنون للاكتشاف المبكر للاضطرابات السلوكية وعلاجها، وتفعيل دور الفنون في المراكز التأهيلية، والفن ودمج الأطفال ذوى الهمم، اضطرابات الأطفال في زمن الحروب والثورات، وتحقيق الرفاهية بالفن للمسنين، دور التكنولوجيا في العلاج والتأهيل بالفن.


كما يناقش محور العلوم والتكنولوجيا والتنمية المستدامة ويتضمن التعددية الثقافية والمواطنة والتنمية المجتمعية المستدامة، الوعي وتفسير الرسائل الإعلامية المقروءة والبصرية، التكنولوجيا الرقمية الجديدة ومتطلبات التنمية، العروض المتحفية والمتاحف الافتراضية، دعم القيم الإنتاجية التنافسية، الترميز وفك الترميز وثقافة الفن، كذلك محور الفنون في القرن الواحد والعشرين ومستقبل التعليم ٢٠٥٠، ويتضمن الفن بين الهوية والعالمية ومحاربة التطرف، الفن وتنمية العقل لمواجهة التحديات، والفن وإعادة بناء الشخصية، والفنون لتحقيق رفاهية الفرد والمجتمع.


يأتى ذلك بالاضافة إلى محور عن التربية الفنية وتحديات المستقبل ويتضمن التربية الفنية من أجل بناء الإنسان والتنمية المستدامة، واستراتيجيات التربية والفنون ودمج ذوى الهمم، والمشاركة بين الجهات لتطوير الفنون، وتأسيس المواطنة للتعلم وبناء الإنسان مدى الحياه.

 

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جدير بالذكر أن المتحدثين خلال فعاليات المؤتمر على النحو التالى: الدكتور جيلين كوتيس رئيس جمعية الانسيا الدولية، الدكتورة سرية صدقي رئيس جمعية الامسيا المصرية و الدكتورة سامية الشيخ  استاذ النسيج اليدوي بجامعة حلوان ونائب رئيس جمعية الانسيا، الدكتور ستيف ويليس استاذ التربية الفنية بجامعة ميسوري - أمريكا،  الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، الدكتور سهيل سالم الحربي عميد كلية الجموم  جامعة ام القرى، الدكتور سمير رائف الأستاذ المتفرغ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان.

جامعة حلوان البحوث الفلكية خدمة اجتماعية حلوان مؤتمر بناء الإنسان تربية فنون تكنولوجيا تراث الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة عميد كلية التربية

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