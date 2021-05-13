أحدث ظهور.. ميريهان حسين على المرجيحة فى العيد

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورا جديدة لها، عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" احتفالا بعيد الفطر على المرجيحة.



وظهرت ميرهان حسين، بإطلالة جذابة، مرتدية ملابس كاجوال انيقة تواكب عصر الموضة خلال مرتدية بنطلون جينز ازرق و شميز باللون الزيتى.



يشار إلى أن أحدث أعمال ميريهان حسين، هو مسلسل "ختم النمر"، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة “أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده” ومجموعة من الفنانين الشباب.



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