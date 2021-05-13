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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحدث ظهور.. ميريهان حسين على المرجيحة فى العيد

صدى البلد

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورا جديدة لها، عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام" احتفالا بعيد الفطر على المرجيحة. 
 
وظهرت ميرهان حسين، بإطلالة جذابة، مرتدية ملابس كاجوال انيقة تواكب عصر الموضة خلال مرتدية بنطلون جينز ازرق و شميز باللون الزيتى.
 
يشار إلى أن أحدث أعمال ميريهان حسين، هو مسلسل "ختم النمر"، تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة، وبطولة “أحمد صلاح حسني، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده” ومجموعة من الفنانين الشباب.
 

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الفنانة ميريهان حسين ميريهان حسين ميريهان صور ميريهان حسين

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