نشرة الفن .. عمرو محمود ياسين يساند صبا الرافعى .. وطرح البرومو الدعائى لحلقة Friends المنتظرة

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار الفنية المحلية والعالمية، نستعرض بعضها في الأسطر التالية :

طرحت الصفحة الرسمية لمنصة HBO MAX الفيديو الدعائي الأول لحلقة لم شمل فريق مسلسل Friends المنتظرة بعد تأجيلها عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

ظهر في الفيديو أبطال مسلسل Friends النجوم المعروفين وهم جينيفر أنيستون، كورتني كوكس، ليزا كوردو، مات لو بلانك، ماثيو بيري، ديفيد شويمر أو كما يعرفون بأسماء شخصياتهم (رايتشل، مونيكا، فيبي، جوي، تشاندلر، روس).

نشرت الممثلة اللبنانية صبا الرافعى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى الشهير إنستجرام ، منشورا تحدثت فيه عن حذف عدد كبير من مشاهدها في مسلسل "اللي مالوش كبير".

فى ظاهرة ربما تكون نادرة الحدوث بالنسبة لبطلات الأعمال التليفزيونية، فاجأت الفنانة دينا الشربينى جمهورها فى الحلقة الأخيرة من مسلسل “ قصرالنيل ”، وظهرت لمدة 3 دقائق ونصف فقط.

قدمت هنا الزاهد في مسلسل النمر الذي نافس بقوة في الموسم الدرامي المنقضي شخصية ملك، وتعاونت لأول مرة أمام الفنان محمد إمام الذي قالت عنه إنه إنساني جميل على المستوى الشخصي والفني.

وقالت هنا الزاهد في حوار لموقع صدى البلد، إنها استمتعت جدا بالعمل مع محمد إمام، وووصفته بأنه إنسان جميل على المستوى الفني والشخصي.

أعلنت صفحة مغنى المهرجانات حمو بيكا عبر موقع الفيديوهات الشهير “إنستجرام ”، عن وفاة والدة زوجته.

وعلقت الصفحة قائلة: “البقاء لله وحده.. توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة والدة زوجة حمو بيكا .. إن لله وإن إليه راجعون” .