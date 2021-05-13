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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن .. عمرو محمود ياسين يساند صبا الرافعى .. وطرح البرومو الدعائى لحلقة Friends المنتظرة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار  الفنية المحلية والعالمية، نستعرض بعضها في الأسطر التالية : 

 

طرح الفيديو الدعائي الأول لحلقة لم شمل مسلسل Friends المنتظرة

 

 طرحت الصفحة الرسمية لمنصة HBO MAX الفيديو الدعائي الأول لحلقة لم شمل فريق مسلسل Friends المنتظرة بعد تأجيلها عدة أشهر بسبب جائحة كورونا. 

 

ظهر في الفيديو أبطال مسلسل Friends النجوم المعروفين وهم جينيفر أنيستون، كورتني كوكس، ليزا كوردو، مات لو بلانك، ماثيو بيري، ديفيد شويمر أو كما يعرفون بأسماء شخصياتهم (رايتشل، مونيكا، فيبي، جوي، تشاندلر، روس). 

 

 

عمرو ياسين يساند هذه الممثلة بعد حذف مشاهدها من "اللي مالوش كبير"|شاهد

 

نشرت الممثلة اللبنانية صبا الرافعى عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى الشهير إنستجرام ، منشورا تحدثت فيه عن حذف عدد كبير من مشاهدها في مسلسل "اللي مالوش كبير". 

 

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ظهرت 3 دقائق ونصف.. دينا الشربينى تفاجئ جمهور قصر النيل فى الحلقة الأخيرة

 

فى ظاهرة ربما تكون نادرة الحدوث بالنسبة لبطلات الأعمال التليفزيونية، فاجأت الفنانة دينا الشربينى جمهورها فى الحلقة الأخيرة من مسلسل “ قصرالنيل ”، وظهرت لمدة 3 دقائق ونصف فقط.

 

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قدمت هنا الزاهد في مسلسل النمر الذي نافس بقوة في الموسم الدرامي المنقضي شخصية ملك، وتعاونت لأول مرة أمام الفنان محمد إمام الذي قالت عنه إنه إنساني جميل على المستوى الشخصي والفني.

 

وقالت هنا الزاهد في حوار لموقع صدى البلد، إنها استمتعت جدا بالعمل مع محمد إمام، وووصفته بأنه إنسان جميل على المستوى الفني والشخصي.

 

وفاة حماة حمو بيكا

 

أعلنت صفحة مغنى المهرجانات حمو بيكا عبر موقع الفيديوهات الشهير “إنستجرام ”، عن وفاة والدة زوجته.

 

وعلقت الصفحة قائلة: “البقاء لله وحده.. توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة والدة زوجة حمو بيكا .. إن لله وإن إليه راجعون” . 

 

 

 

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