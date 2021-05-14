أحمد عمر هاشم من منبر الأزهر: قوات الاحتلال امتهنوا حرمة الأقصى

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الاحتلال الصهيوني يعتدي الآن على المسجد الأقصى ومقدساتنا الدينية، وما أراك ما المسجد الأقصى: أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى سيد الكونين.



وأضاف أحمد عمر هاشم، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن الله تعالى قال في كتابه العزيز عن المسجد الأقصى "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ".

واستشهد أحمد عمر هاشم، بحديث النبي الكريم عن المسجد الأقصى (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى).

قوات الاحتلال امتهنت حرمة الأقصى

وأكد أحمد عمر هاشم، أن قوات الاحتلال امتهنوا حرمة بيت من بيوت الله وأحد مقدسات الدين، ولم يراعوا حرمة الشهر ولا الأيام المباركة، وكانوا بهذا أظلم وأكثر خسرانا.

واستشهد خطيب الأزهر الشريف، بقوله تعالى "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا".

وتابع: المسجد الأقصى يستصرخ ضمائر العالم:

انا القبلة الأولى ومهد العبادات أنا المسجد الأقصى وبيت النبوات

لقد بارك الرحمن حولى فهل صنتمو وحى ، وسرتم بآياتى

هنا صخرتى ثكلى هنا قبلتى بكت فقد دنس الشذاذ أرضى وساحاتى

لقد احرقوا عرشى وقد أهرقوا دمى وكم أطفاوا نورى ، وداسوا قداساتى

فيا أمتى إن لم تذودوا وتدفعوا فلا كنتموا أهلا لتلك الرسالات