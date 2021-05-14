تعرف على مواعيد ومكان عرض مسرحية أبو العربي

يبدأ الفنان هاني رمزي اليوم ، عرض مسرحيته الجديدة “ أبو العربي ” ، والذى يعود من خلالها الى الوقوف على خشبة المسرح بعد توقف دام لأكثر من 15 عاماً .

المسرحية من المقرر عرضها على مسرح جراند طيبة – طيبة مول مدينة نصر، ومن المقرر ان يفتح الستار في تمام الساعة 6 مساء ، بعدما كان مقرر ان يكون في 9 مساءاً ، الا ان فريق العمل قرر تغير الموعد مع صدور قرارات الاغلاق فى التاسعة.

تدور احداث المسرحية حول أبو العربي الشخصية الشهيرة حيث يقع في صدفة غريبة بأنه يشبه العالم الشهير هادي الفرماوي الذي إختفى منذ عدة سنوات الأمر الذي يجعل فكري محامي هادي الفرماوي يستغل ذلك الشبه وإقناع أبو العربي بتنفيذ مهمة مستحيلة Mission Impossible فماذا سيحدث؟.

مسرحية أبو العربي من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبد العظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبد العزيز ونخبة من الشباب الصاعدين نجوم مسرح التياترو، من إنتاج شركة Sea Cinema وتي كا برودكشن.

وكان هانى رمزى قد سبق وان قدم شخصية أبو العربى فى السينما من خلال فيلم حمل الاسم ذاته ، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وصلاح عبد الله ووحيد سيف .