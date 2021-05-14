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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 5 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

مواجهات بين فلسطينيين
مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية أسفرت عن استشهاد 5 فلسطينيين.

وأعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتان عن شنهما اليوم الجمعة هجمات صاروخية جديدة على أراضي إسرائيل، على خلفية استمرار التصعيد العسكري الحاد حول قطاع غزة.

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وذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لـ"حماس"، على قناتها في تطبيق "تليجرام" أنها أطلقت رشقتين من الصواريخ على مدينتي كريات ملاخي وبئر السبع في جنوب إسرائيل.

بدورها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها أنها قصفت اليوم برشقة صاروخية مدينتي هرتسليا وعسقلان في جنوب إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق عدد من قذائف الهون الثقيل على مناطق إيرز ونير عام وزكيم ونحال العوز.

وبحسب موقع RT فقد تم إطلاق صفارات الإنذار مجددا في عسقلان، فيما سُمع دوي صفارات الإنذار في بلدات ومدن مختلفة في جنوب إسرائيل، منها كريات ملاخي.

فلسطين إسرائيل غزة قصف حماس الجهاد الإسلامي سرايا القدس عسقلان

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