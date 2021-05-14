بصورة مع حسن شاكوش.. ياسمين رئيس تروج لكليب "حبيبتي"

روجت الفنانة ياسمين رئيس لكليب “حبيبتي” بصورة من الكواليس مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، نشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت ياسمين رئيس، معلقة علي الصورة: "معادنا بكره الساعه ٧ 😉🌺"



وكانت صرحت الفنانة ياسمين رئيس عن تعاونها في كليب قريبا مع الفنان حسن شاكوش، من انتاج شركة مزيكا، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: “استنوا كليب حبيبتي مع حسن شاكوش قريبا".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين رئيس مسلسل ملوك الجدعنة من بطولة النجمين عمرو سعد و مصطفى شعبان ومعهم النجم عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.

ويعد مسلسل "ملوك الجدعنة" أولى تجارب الدراما الشعبية للمخرج أحمد خالد موسى الذي قال إن فكرة العمل ولدت في رمضان الماضي، حيث وقع الاختيار على مصطفى شعبان وعمرو سعد لأداء الدورين الرئيسيين “سفينة” و”سرية”، وهما صديقان تربيا معاً في حي شعبي، وانطلقا منه في رحلة كفاح لتأمين لقمة العيش”.