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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لعبة نيوتن .. سيد رجب يوضح سر تسمية المسلسل وعلاقته بالعالم الشهير

سيد رجب
سيد رجب

كشف الفنان  سيد رجب، سر تسمية مسلسل لعبة نيوتن بهذا الاسم وعلاقته بالعالم الشهير نيوتن.

وقال رجب خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية"،:" نيوتن اخترع عدة قوانين، أشهرهم الجاذبية الذي يقول:"لكل فعل رد فعل، مساو له في القوة، ومضاد له في الاتجاه"، وأيضا "الشيء الساكن سيظل ساكنا مالم يؤثر عليه شيء خارجي»، لذلك فإن النفس الإنسانية بالفعل ورد الفعل، وتقاطع الأشياء ببعضها والتربية بشكل معين تعطي شخصية معينة، ورد الفعل المعين يعطي نتيجة معينة.

وأوضح  سيد رجب أن علاقات الناس ببعضها وردود أفعالهم مع بعضهم، كانت السبب في تسمية المسلسل باسم «لعبة نيوتن»، موضحا أن الجميع يعرف قوانين نيوتن فكان من السهل معرفتهم سبب اسم المسلسل.

وأكمل:"أتمني تكرار تجربتي مع المخرج تامر محسن لأنه كان رائعا في اخراج المسلسل علي أكمل وأجمل وجه والتمثيل اتعمل بدقة شديدة".

وشارك في بطولة مسلسل "لعبة نيوتن" منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub سعدي - جوهر، تأليف وإخراج تامر محسن.

برنامج التاسعة لعبة نيوتن يوسف الحسيني منى زكى الدراما المصرية المخرج تامر محسن

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