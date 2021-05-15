مباراة رائعة لكلا الفريقين.. جورديولا يعقب على فوز مان سيتي على نيوكاسل

علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن رضاه، بعد فوز فريقه على مضيفه نيوكاسل يونايتد 4-3 ضمن الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال المدرب الإسباني في تصريحات عقب المباراة: "ربما لا يعرف الناس، لكن كارسون قائد حقيقي يقول ما يعتقده، لديه خبرة كبيرة مع الفرق الكبيرة. إنه شخص مذهل ونحن سعداء به".





وتابع: "سعيد بالأهداف الثلاثة لتوريس لكنه يملك أرقاما رائعة لموسمه الأول في إنجلترا لم يلعب خلال فترة شهرين كثيرا لقد جاء كلاعب في مركز الجناح ولكن يمكنه اللعب كمهاجم، ولديه إحساس حقيقي بالمرمى".





وواصل: "باستثناء استقبالنا ثلاثة أهداف، بقية المباراة نعم أعتقد أنها كانت مباراة رائعة من كلا الجانبين، وللأسف لم يكن هناك جماهير في الملعب".



وأتم: "نيوكاسل خصم قوي للغاية، لقد كافحنا دائما للتغلب عليهم، فهم أقوياء للغاية ولديهم لاعبون يركضون بشكل مذهل، فريق رائع جداً".